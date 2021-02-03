韓國最潮流的熱賣商品都在K-POP STORE 韓流站

由BTS防彈少年團代言的聯名香水快閃店，於去年全台巡迴大受好評之下，今年回應粉絲們的熱情期待，決定在2021上半年好評再加開！首站便選在交通便利的台北三創生活園區，除了有詢問度及銷量都居高不下的聯名香水及系列護手霜，身為台灣總代理的可倫國際股份有限公司更獨家拿到以防彈少年團成員們為原型打造的Q版「TinyTan」系列；從超暖和的保暖針織圍巾、毛帽及雨具等，到擁有著每位成員人形公仔的空氣清淨器，每樣商品都萌度破表，極具收藏價值，勢必會讓阿米們感到驚喜且驕傲。

可倫國際獨家代理的TinyTan系列，讓粉絲又驚又喜。圖業者提供

承接著粉絲們對韓國的熱愛與思念，由可倫國際創立的台灣史上第一家韓國人氣商品專賣店「K-POP STORE 韓流站」( https://www.colom.com.tw/ )誕生了！匯集韓國今下最流行的商品，專為消費者網羅韓國熱銷零食、飲品、食品、美妝保養、生活用品、韓星周邊等，未來還會辦理韓國相關物產展、文化展、粉絲聚會等活動，提供喜愛韓流的國人吃喝玩樂一次購足的樂趣。讓你不用大老遠飛到韓國，也能即時購買到當地的熱賣商品，不再倚靠代購，在這裡，你隨時都能挑選到喜愛的商品放進購物車，實體商店即將在近期與大家見面。

韓國購物不再遠距離 韓系美妝保養系列新登場

K-POP STORE 韓流站的第一波注目商品，以零食為首，為粉絲們帶來了韓國代購第一名的超人氣「MURGERBON 杏仁果」。低溫烘焙的濃郁焦香，將杏仁果的醇厚滋味發揮得淋漓盡致，口味新奇多變，適合全家大小一同分享；此外，更有被譽為韓國國民生乳公司南陽乳業所生產的「LOOKAS9 咖啡」，運用全新的九段式冷壓工藝製造，嚴選世界最頂級的阿拉比卡咖啡，融合自家最優質的1A級脫脂牛奶，入口香醇，多層次的韻味讓人一喝就愛上！

韓國代購第一名的超人氣「MURGERBON 杏仁果」。圖／業者提供

來自韓國乳製品大廠的LOOKAS9咖啡，香味媲美手工研磨。圖／業者提供

美妝品牌最受歡迎的莫過於「VT COSMETICS」的香水及保養品系列。保養首發強堆VT最新的「Super Hyalon」超級玻尿酸系列，富含超保濕的八種玻尿酸成分，不只是2020日本面膜銷售的年度第三名，更是本次實體店的強打新品；而與防彈少年團所聯名的香水系列在全球僅剩台灣仍有少量販售，七種不同的香味可以使用在不同的場合中，堪稱約會神器。開幕屆時不只有限量的台灣限定贈品，還有多重好禮要等著大家來發掘喔。