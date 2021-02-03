寒舍艾麗酒店推「安心聚饗」微型尾牙春酒　安心防疫也能盡享歡聚

因應防疫，餐飲業推尾牙春酒趨於小型化，最近寒舍艾麗酒店就推出小型化餐會，讓賓客在防疫之餘也能安心歡聚。

即日起至3月31日寒舍艾麗酒店推出「安心聚饗」微型尾牙春酒饗宴，中式桌席調整為每桌8位，售價13,800元+10％，且不分平假日都可適用，最低只要2桌（16位）起就可以擁有獨立包廂空間，享用主廚用心料理：寓意福壽雙全的「魷魚白瑤柱佛跳牆」與象徵年年有餘的「豆豉薑茸蒸海鱸」，讓新年開運；還有古早味的「櫻花蝦紅糟燒肉米糕」及彈牙多汁的「蔥燒海參原鮑燴青蔬」等美饌，成為公司行號、部門聚餐及親友團聚的新選擇，每天限量2組，席間盡享果汁無限暢飲，另加碼推出多款酒類飲品暢飲超值方案，每桌只需加價900元起+10％，在熱鬧喧騰中歡唱慶賀，增添活動精彩氛圍。

寒舍艾麗酒店宴會廳透過調整桌席與用餐人數、規畫小型的用餐環境等方式，讓企業主可以更放心舉辦宴席款待員工。飯店也秉持最高規格防疫的步驟，全體人員全程配戴口罩製作餐點與進行服務，定時清潔場地與設備，並為賓客量測體溫與提供酒精噴霧消毒等，讓賓客安心享受賓主盡歡的宴會派對。詳情或訂位可洽寒舍艾麗酒店（02）6631-8000轉宴會業務部，或上網：humblehousehotels.com。

（請勿酒駕 喝酒不開車、安全有保障）