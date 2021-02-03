港點控別再敲碗了 台北福華招牌港點粵菜任你選活動再度登場

國人愛吃港點粵菜是出了名的，台北福華大飯店的珍珠坊2021年再度推出「粵菜港點任您選」活動，即日起至12月30日的平日週一至週五、晚餐時段，不論冷盤、熱炒、港點、主食、湯品，都可依用餐人數任意點，盡享主廚用心料理62道佳餚，每位800元+10％；同時為優惠學生客群，凡憑學生證消費更只要750元（含服務費）；滿70歲的銀髮族憑證件同享此優惠。

平日晚餐限定的「粵菜港點任您選」，主廚蔡清南精選：臘味蘿蔔糕、招牌魚翅餃、蠔皇叉燒包、蜜汁叉燒酥、蟹黃蝦燒賣等19道招牌點心。冷盤類則精選：明爐烤燒鴨、玫瑰鼓油雞、滷水切牛腱、蜜汁烤叉燒、妙製海蜇皮等5道佳餚，其中，蜜汁烤叉燒及清爽彈牙的海蜇皮都是顧客必點； 再搭配5道經典主食，包括：廣州香炒飯、乾燒伊府麵、乾炒牛河粉及皮蛋瘦肉粥，不但飽足更是滿足；還有海鮮豆腐羹、雞茸玉米羹及爽口的時蔬鮮魚湯等湯品可點選，別忘了留點肚子吃甜品，炸得酥香的馬蹄條、鹹蛋豆沙芋棗，或是滋味濃郁的西杏芋泥捲、香滑流沙包等，都值得品嘗。

除了點心，「粵菜港點任您選」還有限量供應的熱炒類，包括：避風塘軟殼蟹、乳香炸排骨、蜜汁咕咾肉、生菜鮮蝦鬆、金錢炸蝦餅、紅燒牛肋條以及三杯炒雞柳等多達20種。餐後還贈送每位一份哈根達斯冰淇淋迷你杯。另外，11月底前來珍珠坊，有「粵菜港點任你選」餐券可售，並提供買10送2優惠，不妨揪團一起享好康。可洽詢（02）2326-7426珍珠坊。