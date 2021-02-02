黃子佼 佼出最強伴手禮「蕉流 香蕉鳳梨酥禮盒」

無論是逢年過節、家族團圓、拜訪客戶好友，先蕉流、再交心吧！黃子佼在演藝圈被很多人稱讚，每一年三節送的禮物，都非常有巧思與創意，堪稱為送禮達人，不論是文創商品或設計小物到在地美食，有口皆碑。牛年到，雖然佼哥很可惜還沒升格準爸爸，倒是先有個新分身：香蕉鳳梨酥的代言人，與宅窩家聯合推薦「蕉流香蕉鳳梨酥」。

先蕉流 再交心! 任何需要交流的場合「蕉流香蕉鳳梨酥」是你的最佳選擇。圖／業者提供

「蕉流香蕉鳳梨酥」從商品取名、用料、到配色（鮮黃）都和黃子佼有「蕉」集，最佳代言人非他莫屬。黃子佼笑說:「常有人看到和我名字有諧音哏的產品，就會問我是不是我代言的，終於來一個名符其實物歸原主的產品了！感謝品牌的慧眼識英雄，讓我得到了代言機會。而且我一直秉持送禮要有巧思與寓意，才能延續好蕉情，這一塊，不只蕉流，更有蕉心！」他自小，因為名字發音，常被同學笑是黃香蕉，萬萬沒想到真的與香蕉結緣了。

一向愛吃美食的佼哥遇上蕉流香蕉鳳梨酥，在第一口即讚嘆其酸甜爽口奶香與果香的絕妙平衡，完美配方，在每一顆香蕉鳳梨酥內，收盡果香精華。優質香蕉，讓大家最喜歡的台灣名物鳳梨酥更添風味；不只過年，任何需要交流的場合「蕉流香蕉鳳梨酥」都會是伴手禮的最佳選擇！即日起在IQUEEN愛女人購物網獨家販售。

「蕉流香蕉鳳梨酥」內餡選用旗山小農產銷班原北蕉果肉與鳳梨之王美譽的-台農17號金鑽鳳梨交織。圖／業者提供

蕉香濃郁 x 甜鳳多汁

「蕉流香蕉鳳梨酥」內餡選用旗山小農產銷班原北蕉果肉與鳳梨之王美譽的-台農17號金鑽鳳梨交織。原北蕉香氣濃郁、甜度高適中，口感綿密果肉厚實，經慢火烘乾製成，肉質細緻，每一口都吃得出香蕉與鳳梨之間交織而成的獨特果香。

宅窩家「蕉流香蕉鳳梨酥」小蕉造型 送禮更蕉心，一盒10入，售價$520。圖／業者提供

嚴選台農17號金鑽鳳梨，肉軟多汁且纖維細小、絕佳酸甜比，爽口香甜，味甜美不膩口，香氣馥郁，不僅適合單吃，也是製作鳳梨酥的絕佳原料。

手做的溫度x小蕉造型 送禮更蕉心

滿載回憶與手工傳承的情感重量，由30年經驗老師傅傳承1:1手感配方，用時間淬鍊出完美口感，精準拿捏皮陷1:1黃金比例，入口紮實酥糯。

每10斤鳳梨才能熬成1斤鳳梨陷，12小時耐心慢火工法，經歷文火慢燉洗禮，將台農17號金鑽鳳梨慢火細燉至焦糖化，將滿滿的原始風味完整收藏其中，每一口都嚐得到整顆鳳梨的自然精華。

IQUEEN愛女人購物網獨家販售: http://bit.ly/BananaPineapple