疫情新年這樣求最平安 「夢幻佛牌」戴出好運氣

新春節慶，許多人習慣與家人到寺廟祈福！今年由於疫情持續延燒，許多人紛紛取消家族拜拜的行程，而選擇在家裡過年，在泰國許多人會把佛像縮小佩戴在身上，不用出遠門就能有佛祖如影隨形一般的庇佑、守護，這就是我們耳熟能詳的「佛牌」，泰國佛牌如同台灣寺廟的護身符一般，泰國人逢年過節都會把佛牌當作祝福的禮物送給家人或是親友，希望身邊的親友們能得到佛祖的庇佑。

佛牌專家俊儀珍藏的阿贊多師傅「親製」崇迪佛牌，俊儀提醒，越是高價的佛牌交易，真假辨識與開立泰國具公信力的驗證都是很深的學問。圖／業者提供

泰國佛牌款式眾多，每面佛牌聖物都有其獨特之處， 2021年想讓自己在工作、事業上能更穩健、更上一層樓，佛牌專家俊儀推薦，有佛牌之王之稱的崇迪佛牌，崇迪佛是泰國以及全世界佛牌收藏者中最出名的佛牌款式，崇迪在佛教地位裡是最崇高的意思，其中崇迪不僅能幫助提升自己的運氣及個人修為，更有平和淨化自己身心靈的作用，同時也具有幫助增進佩戴者生意興隆、事業順利、消災等力量，由阿贊多師傅「親製」的崇迪佛牌最為頂級稀有，泰國更有佛牌王之美名，也是最具買賣流通性之佛牌，佛牌專家俊儀更是全台灣珍藏最多阿贊多師父佛牌的藏家。俊儀也提醒，越是高價的佛牌交易，真假辨識跟開立泰國具公信力的驗證都是很深的學問了。

若想找尋頂級坤平佛牌，俊儀所經營的「夢幻佛牌」更是珍藏了泰國數一數二重量級的坤平，由龍婆薩空師父於佛歷2546年所督造的坤平佛牌，當時僅僅督造9尊，此面坤平佛牌距今已有18年歷史，保存很好品項相當完美，是一尊非常稀有極具收藏價值的頂級坤平聖物。

夢幻佛牌獨一無二的「Rattana kosin台灣坤平」，每尊皆有獨立編號，限量督造，此尊佛牌的力量更是獲得許多好評回饋。圖／業者提供

佛牌專家俊儀所經營的『夢幻佛牌』珍藏了許多不同類型的泰國聖物，是目前全台灣擁有泰國佛牌聖物款式最多的台北佛牌店，夢幻佛牌實體佛牌店備有最舒適的聖物展示空間，明亮乾淨，聖物價格透明公開，不用擔心被坐地起價的問題，擁有完善的優質服務與解說，以最專業及客觀的立場，為喜愛泰國佛牌的朋友們帶來最正統的南傳佛教文化觀念。

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