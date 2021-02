麥卡倫攜手世界最佳餐廳推出「DISTIL YOUR WORLD: THE LONDON EDITION 精萃世界: 倫敦限定版」限量上市

「麥卡倫單一麥芽威士忌」將以探索世界各大城市的精髓為本質,推出「Distil Your World精萃世界」系列風味獨特的限量版,帶領威士忌愛好者體驗世界頂尖都市的感官之旅。日前發表的首發款「Distil Your World: The London Edition精萃世界: 倫敦限定版」,麥卡倫再次攜手兩度獲選為全球最佳餐廳的西班牙El Celler de Can Roca餐廳老闆羅卡三兄弟,從各自擅長的威士忌和美食領域探索不同的文化,並汲取創作靈感,充分體現倫敦的特殊魅力,精準捕捉這座城市的人們、體驗、色彩和歷史。

愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監張浩偉表示,麥卡倫 Distil Your World 系列帶領該品牌與羅卡三兄弟長期的合作關係邁向新階段。雙方之前便曾合作過一系列探索旅程,包括以羅卡兄弟獨特而富有活力的個性為基礎而創作的「麥卡倫 Edition No.2」,以及「Distil Your World Scotland」,一段穿越蘇格蘭的美食之旅,探索了當地豐富的美食地圖, 創造出一本創新的出版品和紀錄片。 而麥卡倫「Distil Your World精萃世界」,其全球首發款「 The London Edition 」源於與長期合作夥伴探索未知倫敦的旅程,旨在透過一款獨特的單一麥芽威士忌,捕捉倫敦獨特的本質、香氣和風味,精粹其靈魂。在這段攜手探索的旅程中,麥卡倫釀酒師 Steven Bremner 和羅卡三兄弟 Joan、Josep 與 Jordi 花費大量時間接觸為倫敦帶來無比創造力與創業精神的工匠和創意工作者、為它注入活力的勤奮領導者,以及了解其過去並可預測其未來的傑出思想家。他們讓自己完全融入倫敦,探索當地代表性建築,並深入了解其底蘊,以發掘倫敦特有的風味和氣息,挖掘其活力十足的在地精神。最後,這段旅程引導他們進入各自複雜的城市感官地圖,並以地圖為謬思,精選出六個完美組合的初次Oloroso歐洲紅橡木雪莉桶(First-fill),將倫敦的價值轉化為一款非凡的單一麥芽威士忌,並精準呈現出這個城市的精神。

擁有無盡的好奇心、對知識的渴望以及對於精湛手藝的執著,麥卡倫「Distil Your World: The London Edition精萃世界: 倫敦限定版」,帶領威士忌愛好者充分體現倫敦的特殊魅力,精準捕捉這座城市的人們、體驗、色彩和歷史。圖/業者提供

麥卡倫「Distil Your World: The London Edition精萃世界: 倫敦限定版」,這款特色鮮明的威士忌呈現出包羅萬象的細節,包括柳橙焦糖、咖哩香料和伯爵茶等在麥卡倫單一麥芽威士忌中極少見的香氣,引領味蕾和想像力進入一段探索之旅,為倫敦的靈魂和特性注入生命,同時保留麥卡倫獨有的特色。從數千個橡木桶中尋找出這些獨特的風味是一道複雜而技術高超的工序,但對於風味、香氣和釀酒工藝的精準掌控,使得 Steven Bremner 和 羅卡三兄弟能成功地將倫敦的精髓轉化為一款卓越非凡的威士忌。

麥卡倫釀酒師 Steven Bremner 表示,倫敦是一座國際都市,是文化、美食、建築和藝術薈萃之地,豐富的歷史和多元的文化,結合永恆的精神和創新的本質,使它成為這段技藝之旅絕佳的樂園。重點不僅是身在那裡,還必須沉浸其中,並投入時間,深入所有表象之下了解其根柢。就像倫敦的靈魂一樣,我們在獨特的雪莉橡木桶中熟成的單一麥芽威士忌同樣具有豐富的層次、和諧的風味和鮮明的香氣。這款威士忌呈現出全新的特質,具有咖哩或伯爵茶等倫敦風味,卻又保有麥卡倫的經典風味,而這是正是釀酒過程中最困難的部分。

麥卡倫「Distil Your World: The London Edition」除了限量版威士忌外,盒內同時隨附一本具低調奢華質感的小書本,主要介紹這個系列的靈感來源,及豐富精采的倫敦寫真。圖/業者提供

「Distil Your World: The London Edition」 收藏在一個精心設計的禮盒,盒中以品牌經典三角形圖案呈現倫敦地圖,而紅色設計細節則取材自倫敦的紅磚。除了限量版威士忌外,盒內同時隨附一本具低調奢華質感的小書本,主要介紹這個系列的靈感來源,及豐富精采的倫敦寫真,兩者結合在一起,形塑出 Steven Bremner 和羅卡三兄弟所創作的倫敦風貌。

