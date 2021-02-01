拒絕化學合成 全食物型態新趨勢

廖芊樺博士研發銷售研發團隊，為您的健康GPS

台灣駿崙生技有限公司，是一家專營嬰幼兒營養品，成人保健食品，以及代工專業的進出口優良廠商。旗下品牌眾多，尤以丫克瑪為主力運營品牌。

廖芊樺台大博士行銷總監

2021年配合台灣衛福部大健康計劃，為出生率下降及高齡社會做準備，生老病死為不可逆的常理，為減少台灣醫療系統的負擔，讓國人健康的生活，健康的老化，台灣丫克瑪採用諾貝爾醫學獎得主的研發概念，發展出全食物型態的保健營養食品，拒絕化學合成，拒絕不良添加，拒絕不良副作用為發展核心，完全採用天然植物萃取精華，針對人體細胞活化，五臟六腑的保護，全身營養需求的提供，生產符合食安的一系列嬰幼兒及成人的營養食品。

台灣大學生物科技廖芊樺博士，為台灣駿崙生技專業銷售研發博士，並擔任行銷總監，貢獻所學專業分享符合～全食物型態新趨勢，自然醫學新發現，微生物新型態，營養醫學再晉級等四大領域的駿崙生技優質產品GPS國人的健康。

駿崙公司成人保健營養品

台灣駿崙生技所研發設計的優質配方，亦提供客戶OEM以及ODM，從植萃配方擬定，原料分析，使用規範，外觀包裝設計等一條龍服務，台灣駿崙生技，及廖芊樺博士關心您的健康，台灣丫克瑪，為您的健康與營養加碼。

廖芊樺博士特別推薦:

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