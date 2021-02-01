S HOTEL轉型分流防疫旅館　搶過年商機推安心樓層用餐免費住房限量優惠

米其林推薦的精品飯店S HOTEL宣佈推出安心樓層，過年期間推出雙人用餐免費住房優惠方案！該飯店已被台北市政府核定為「分流防疫旅館」，採嚴格分流及充分消毒，分開樓層與入住動線，可供居家檢疫及一般旅客安心住房。

S HOTEL整體設計融合東西方藝術文化與時尚流行元素，大廳及餐廳木質設計簡約內斂，傳遞屬於家的溫馨氛圍。圖／S HOTEL提供

迎接金牛年，S HOTEL自2月10日至3月7日推出「金牛報喜-雙人用餐免費住房」專案，只要是在S Restaurant & Bar享用春節雙人分享餐（餐價2,888元+10％），就可免費住宿S Double雙人房或S Twin雙床標準房一晚。同時，國人還可申請台北加碼GO，於2月指定日期，包括：2月1至4日、2月7至19日、2月21至25日等期間入住S Hotel安心樓層，扣除補助、標準客房只要1,999元、豪華客房2,499元（上述專案價格不含早餐）。提供春節或寒假出遊的超值選擇，即日起可預訂，每日限量5組售完為止。

白色系客房線條簡潔、摩登時尚，房內使用玫瑰粉色鏡面搭配多處鏡面創造不同層次的空間美感，黃白相間的床飾板打造視覺亮點。圖／S HOTEL提供

S HOTEL的S Restaurant & Bar於2月10日至3月7日推出春節雙人分享餐，雙人2,888元，內容包含手工麵包佐風味奶油、海鮮沙拉、野菜溫泉蛋、南瓜湯、軟殼蟹燉飯，主菜則提供炭烤美國肋眼牛排或松阪豬等選項，另有中式甜品及餐後茶；另有四人組合5,888元及六人8,888元等組合的新春歡聚分享餐。凡點用以上菜單，即可享S Double標準房或S Twin雙床標準房免費住宿一晚（不含早餐）；四人餐可享兩間標準雙人房依此類推。分享餐適用午餐，可於住宿當日或翌日享用，2月11日除夕及2月14日情人節則開放晚餐時段訂位。

S HOTEL位於台北市敦化北路150號，是由法國設計鬼才Philippe Starck菲力普．史塔克設計的精品飯店，外牆的巨型珍珠項鍊雕塑更成爲搶眼地標。飯店電話（02）2712-1077，官網：www.shotel.com。