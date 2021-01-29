春節響應防疫行動　奇哥祭出滿額贈抗菌商品

農曆春節將至，近日國內疫情持續升溫，為響應政府中央疫情指揮中心防疫政策，寶寶的第一個朋友「奇哥」推出春節限定活動，即日起至2月16日止，凡於直營門市或百貨店櫃單筆消費滿額，即可獲得淨勁寧抗菌噴霧隨身瓶。凡購買童裝即享淨勁寧系列商品加購優惠價，貼心提供消費者多層防護，盼春節團聚期間，防疫也能不停歇。

奇哥表示，2020年打造自創品牌「淨勁寧」，主打專為寶寶設計溫和抗菌、無毒、無酒精且無刺激成份，推出主動式空間除菌、天然型消毒噴霧、銀離子升級濕巾等多元系列商品，提供消費者多方位抗菌新選擇。

因應近期疫情嚴峻與病菌流感期，即日起至2月16日止，奇哥推出「犇向幸福迎新春活動」，凡民眾單筆消費滿2,500元以上，即可得到抗菌噴霧隨身瓶乙瓶(50ml/市值150元)。單筆消費滿5,000元以上並選購任一費雪品牌商品，另加贈市值799元費雪可愛小狗井字遊戲乙個。

消費滿額5000元即贈充滿趣味「費雪可愛小狗井字遊戲」，可為年節寶貝的新玩具。圖／奇哥提供

迎接新春假期，媽咪們會為寶寶「穿新衣、戴新帽」，除了感受新春氛圍外也添添喜氣、開啟好兆頭。奇哥指出，凡於本春節活動期間購買童裝，可享用優惠價購入淨勁寧抗菌系列商品：購買一件，可享淨勁寧８折加購價，若購買三件以上，則75折加購淨勁寧商品！加入奇哥LINE好友，消費還可參加抽獎，把春夏服飾的超優折扣帶回家！詳情請見奇哥官網：https://bit.ly/3kPVimr、FB粉絲專頁：https://bit.ly/3kNg2v2