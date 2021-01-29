2021台南必吃必住＋1 和逸推探險活寶主題旅宿及卡通下午茶超吸睛

以全台唯一卡通頻道主題旅宿及豐富親子設施著名的HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館，以美國Cartoon Network卡通頻道「探險活寶」為主題，獨家推出主題午茶，受歡迎的老皮、阿寶等角色都融入在餐點中，1月上旬並成功舉辦粉絲募集，因應廣大卡通頻道粉絲需求，4月30日前更企畫推出限定「猴塞雷卡通一泊二食專案」，雙人可入住卡通主題房，含早餐及卡通主題午茶，只要4,488元起，不用出國、盡享沉浸式卡通度假氛圍。

從飯店到餐廳，處處可見卡通明星！是親子界討論聲量最高的HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館給很多旅客的印象，自從2019年與美國Cartoon Network卡通頻道合作，結合三部超人氣動畫：探險活寶、飛天小女警和熊熊遇見你，打造全台唯一卡通頻道聯名旅宿體驗，為了營造更全方面的五感體驗，於2020年推出「熊熊遇見你」主題餐點，受到大批卡通粉喜愛，可以說，3歲至99歲都無法抵擋這股卡通明星的魅力。今（2021）年則以探險活寶打頭陣，即日起至4月底每天推出下午茶時段5款限定餐點，無論是入住房客或在地的消費者都可品嘗，而且好拍好吃又滿足！

和逸台南西門館推出充滿童趣的卡通主題房，不管3歲或99歲都無法抵擋這股卡通明星的魅力。圖／業者提供

在餐點設計上，以探險活寶故事為主題，推出「老皮最愛培根漢堡」（320元），當老皮化身成培根起士漢堡，搭配阿寶圖案的濃湯，就如同好朋友般展現絕佳默契；還有「美味皇家泡芙城堡」（420元），是由百變彩虹姊姊，轉身變成輕飄飄棉花糖，與老皮阿寶一起飛躍在香脆泡芙城堡，超大棉花糖視覺感十足，定可滿足喜歡拍照的粉絲。除了漢堡及甜點，喜歡鹹點的也有「猴塞雷港式午茶套餐」（320元）可選擇，內容包括：避風塘蘿蔔糕、芝麻．奶黃包，另還有小粉絲最愛的「猴好食咕溜奶酪」（每組150元）與清爽系飲品「探險夥伴甜酒果昔」（160元），試試以甜酒釀、鮮奶與水果，蹦出新滋味。（餐點需另加10％）訂位可洽Cozzi KITCHÉN餐廳（06）702-6699。

4月底前卡通迷還可配合「猴塞雷卡通專案」一泊二食4,488元起，雙人輕鬆入住卡通頻道主題房，並可享用五彩晨光早餐及猴塞雷雙人午茶套餐。而且隨機安排的卡通主題，除了充滿情境感的牆面，還有12吋卡通角色布偶、每房兩隻，圖案隨機安排。另一個驚喜是由和逸台南西門館與在地60多年的「合成帆布行」聯名手工訂製的「帆布盥洗包」，內含8款不同卡通圖案包裝的牙刷、牙膏等備品，讓人捨不得用；房內所有的卡通周邊商品，住客都可帶回家。訂房洽（02）7706-3600。