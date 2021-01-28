巴黎廳1930 x高山英紀 攜手日本鳥取縣政府 共譜美味二重奏

高山英紀回來了！這次高山主廚帶來日本鳥取縣政府引進、被譽為日本和牛始祖，同時於1966年締造首屆和牛界奧運-「全國和牛能力共進會」冠軍的鳥取和牛。1月28至30日，高山英紀將在台北亞都麗緻大飯店的「巴黎廳1930 x 高山英紀」，以多種鳥取和牛的部位，推出特別限定餐會，每套6,000元+10％，演繹世界Bocuse d’Or包庫斯金獎廚藝比賽贏家與日本和牛始祖雙強的美味重奏。高山英紀主廚同時也因長年喜愛鳥取和牛更是愛用者，加上與台灣深厚的情誼，也促使鳥取縣政府頒授高山主廚為日本鳥取和牛台灣特別大使。

「巴黎廳1930 x 高山英紀」致力追求正統法國餐飲藝術中完美的標準與細節，食材挑選上也是格外講究。2017年台灣自從重新開放日本和牛進口，每年和牛進口量都是以10至15％幅度在成長。高山英紀主廚為提供顧客極致頂級的味蕾享受，他嘗遍日本各地品牌和牛，始終認為“鳥取和牛”的油脂融於口中的化口感受最佳，油酸甜而不膩，本身紅肉部分的鮮甜滋味更令人著迷。為更了解鳥取和牛，高山主廚甚至親訪谷口畜牧的鳥取和牛飼養場，實際走訪和牛的生長環境，谷口先生對和牛飼養標準的高度執著，也成就鳥取和牛的不凡口感，更成為高山主廚唯一指定和牛產地。據了解，自2015年起，高山主廚在日本的同名餐廳，已不再引進它牌名品和牛，僅使用鳥取和牛，且其所創作出的和牛料理也廣受顧客青睞。

「鳥取和牛牛肉捲」擅用牛肉各部位，完美演繹創意吃法。圖／台北亞都麗緻提供

「巴黎廳1930 x 高山英紀」採用的鳥取和牛，都經高山主廚親自確認、嚴格把關，精挑油酸含量高達50％以上的頂級A5和牛，確保符合餐廳高規格使用標準，透過主廚的法式烹調手法與不同部位的靈活運用，定能呈現出全新和牛料理印象。光是前菜：「鳥取和牛薄片」，生牛肉料理Carpaccio 的概念，就充份展現鳥取和牛完美霜降比例，入口即化；而「鳥取和牛肉卷」作法費工，從中至外分別為雞肉蘑菇幕斯、和牛臀肉心與和牛三角肉。臀肉心為臀肉與臀肉蓋中心的稀有部位，雖為瘦肉，卻有著柔軟的口感，外層包覆三角五花香煎，完美演繹稀有部位的創新吃法。

公關Grace手上這道「鳥取和牛可樂球」，結合法國傳統佳餚可樂球與紅酒燉牛肉，口感獨特。圖／吳正弘

還有一道經典法式宮廷料理的「鳥取和牛可樂球」，結合法國傳統佳餚可樂球與紅酒燉牛肉，特別精選不澀口的紅葡萄酒慢燉鳥取和牛牛腱一整夜，再加入濃縮牛肉汁強化風味，最後填入鴨肝幕斯後，沾取麵包粉酥炸至金黃，和牛可樂球底部為洋蔥培根泥，佐以經典雋永的波爾多紅酒醬汁，讓人回味無窮。除了1/28至30的限定餐會外，部分菜色之後仍會出現在冬季菜單中。可洽「巴黎廳1930 x高山英紀」。電話（02）2597-1234。