融合台灣特色風味 「極-Craft琴酒」限量上市

台灣香料風味代表的「馬告」（Makauy），有「山林裡的黑珍珠」美名；近幾年許多台灣料理與馬告結合，翻轉出一道又一道美味又極具特色，且強烈連結在地文化的美食。而在所有烈酒中，以「杜松子」為主要風味特色的琴酒，正是能與馬告相互配襯的經典首選；臺酒公司隆田酒廠研發歷時三年，今年以「杜松子+馬告」作為風味主軸，隆重推出製程極為繁複講究的手工精釀烈酒系列新品「極-Craft琴酒」。全台首批限量僅3,000瓶，即日起於全台酒專及各酒廠展售中心販售。

臺酒公司表示，17世紀誕生於荷蘭的琴酒(Gin)，原本代表的僅是低價、味甜、風味駁雜的劣質烈酒；19世界工業革命在英國展開，連續式蒸餾器的發明徹底改變了琴酒品質，今日我們對琴酒所熟知的清新氣味與純淨酒體，便是當時奠定的風味基礎，也成為了英式「London Dry Gin」風格的由來。隆田酒廠這款「極-Craft琴酒」，除了以現代化的製程展現正統「London Dry Gin」風味之外，研發人員藉著實驗室裡不斷嘗試的小批次手工蒸餾及調配，最終選出產自花蓮紅葉部落的馬告，以及各具台灣在地特色的葡萄柚、甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶與當歸等11種原料，用精粹的原酒酒心，勾兌出極富台灣風味的「極-Craft琴酒」。

「極-Craft琴酒」於聞香上層可感受到新鮮白色花朵系的清香，檸檬、葡萄柚與甜橙的飽滿柑橘香氣則在中層勃然綻放，最終由馥郁的杜松子、馬告、香茅與胡椒等辛香氣息接手，井然有序地將層層韻味堆疊呈現；口感上，「極-Craft琴酒」初入口時帶有些許辛香料刺激感，中段的杏仁與柑橘果香帶來宜人甜韻，最終則是細緻淡雅的茶香，與當歸、薑汁等根木系香氣形成清爽回甘，綿長尾韻令飲者細細品味、悠然神往。

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