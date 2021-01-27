搶攻會員經濟　萊爾富推出獨家「助六的日常」第二彈點數加價購活動

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，加上近期國內疫情持續升溫，為讓民眾遠離疫情造成緊張與恐慌情緒，國內知名超商繼2020年推出日本插畫家Gotte筆下的萌寵倉鼠「助六（すけろく）」療癒生活小物會員點數加價購活動，上線不到一周即預購一空。為搶攻會員經濟商機，1月27日起萊爾富再度獨家引進日本正版授權「助六的日常」第二彈點數加價購活動，盛大推出44款生活療癒小物，預估可帶動業績成長1至2成。

「助六的日常」第二彈包含限量明信片、日常萌小物與冬季暖呼呼三大主軸，價格為90元至1,850元間，9款不同風格的限量明信片，紀錄助六充滿活力與療癒日常生活點滴，是倉鼠控爭搶收藏的超療癒畫作。

萊爾富「助六的日常」第二彈，包含限量明信片、日常萌小物與冬季暖呼呼三大主軸，價格為90元至1,850元。圖／萊爾富提供

「助六的日常」的內容為全台限量1,000張明信片，如9款不同風格助六明信片；還有日常萌小物全台限量1,000個，如7款壓克力鑰匙圈、5款吊飾、3款可愛的徽章、3款實用資料夾，還有穿搭方便的造型別針、實用木頭夾、絨毛零錢包、扭蛋(不分款)、便當袋等生活商品一應俱全。

日常萌小物則是首次公開充滿好奇心又神經大條的助六，不管購物、工作或旅行。為滿足會員不同年齡層需求，萊爾富推出更多特色活動，看好冬季保暖小物需求，以冬季暖呼呼(全台限量1,000個)為題，推出多項保暖生活小物，如實用連身帽靠枕、午安枕，或穿搭十足的眼鏡盒、票卡夾、手偶、托特包，以及禦寒必備的手偶、絨毛娃娃等療癒、時尚及功能性兼具的生活商品，即日起至2月23日止，會員可透過VIP APP內的點數兌換乙款指定「助六的日常」周邊商品，數量有限，售完為止。

根據萊爾富觀察指出，「Hi-Life VIP」會員APP消費年齡層以25-44歲居多，男、女占比各半，其中會員APP中的「點數加價購」商品兌換前五大品類，以日用品、廚房用品、家電、娛樂與授權商品最受會員青睞。

萊點療癒好心情，萊爾富推出獨家「助六的日常」第二彈點數加價購。圖／萊爾富提供

繼2019年推出限量「蠟筆小新」、「LAZY MARU」、「貓爪抓」和「助六的日常」等周邊商品會員「點數加價購」活動後，今年1月再度引進日本萌寵倉鼠「助六」第二彈周邊商品，於官網同步上架銷售，用可愛又討喜的人氣肖像，圈住會員的心。