尊貴獨角獸 費特肯單一麥芽威士忌

獨一無二的純淨與甜美清新的風格，是是蘇格蘭高地區費特肯（Fettercairn）酒廠的堅持，更是每瓶費特肯瓶身上獨角獸的高雅尊貴的化身。堅持選用全球獨創獨一無二的「冷水環繞降溫裝置」，蒸餾出高地區中最清新甜美的酒體，而淋灑於蒸餾器古銅外的一抹淺綠痕跡，都是費特肯單一麥芽威士忌追求純粹的證明。

尚格酒業董事長奚大寧表示，成立於1824年的費特肯酒廠位在蘇格蘭凱恩崗（Cairngorms）腳下的費特肯村，那是座美麗而寧靜的鄉下農場，費特肯像是一顆隱藏在蘇格蘭東北方的寶石，以肥沃農田與最純淨山泉水作為元素，釀出遺世佳釀。費特肯曾在19世紀末遭受祝融，也在20世紀初全球工業蕭條受到波及，曾是東高地唯一僅存的酒廠。如今，這顆寶石被重新發掘，古老橡木桶受酒迷矚目，更追求創新與時俱進，在2018年重新推出新包裝酒款，造成搶藏話題。費特肯不僅是一座美麗的蒸餾廠、擁有一批古老而稀有的庫存，更有許多很棒的故事。多年來這些原酒，等待合適的時間發表特殊酒款，在競爭激烈的單一麥芽威士忌市場將再次成為亮眼新星。

尚格酒業於2019年引進基本款12年之外，更針對台灣市場，對於精品威士忌的收藏需求，引進高年份：28年、40年和50年費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌，2020年更進一步新加入了16年與22年，讓系列擁有更完整的年份風格，同時加深消費者對費特肯純淨、甜美的印象。費特肯22年是唯一在美國白橡木波本桶中陳年，並在最後的13年換桶到另一精選的波本桶，以優化其獨特的風格發展，未經冷凝過濾和酒用焦糖調色，以彰顯費特肯的核心特徵，適合年節與親朋好友相聚以及贈禮品飲首選。

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