海洋公園斥資千萬 海獅巡警隊寒假逗趣登場

花蓮海洋公園寒假有看頭！2月6日起，花蓮海洋公園推出全新舞台劇碼：「海獅巡警隊」，給遊客全新感官視覺體驗，而且從1月21日學生們放寒假起，海獅巡警就會提前在街頭巡邏快閃。並於大年初至初五農曆春節期間，推出春節限定「海獅巡警鬧新春」、「海獅巡警發紅包」等活動，希望讓大家一整年都福氣滿滿發大財。

英挺帥氣的海獅巡警隊。圖／遠雄海洋公園提供

花蓮海洋公園除了推出一系列海獅巡警隊活動，自1月21日至2月5日每天還會不定時推出街頭活動「海獅巡邏趣」，可愛又帥氣的海獅巡警們，會出現在海洋村及探島區域巡邏打卡，歡迎大、小朋友來幫執勤中的海獅巡警們加油打氣；初一至初五，還有限定版的「海獅巡警鬧新春」、「海獅巡警發紅包」活動，海獅巡警隊隊長Sissy會帶領海洋家族的夥伴們，歡迎觀眾與大家一起迎春同樂，而且每天早上開園，海獅隊長Sissy還會帶著海獅來發紅包呢！每日限量100名。

遠雄海洋公園可愛的吉祥物們。圖／遠雄海洋公園提供

此外，即日起至2月28日，花蓮海洋公園也企畫推出鄉親及壽星優惠專案，只要是設籍宜蘭、花蓮、台東鄉親（或身分證G、U、V者），即可享優惠價699元（原價890元）暢遊海洋公園；凡當月壽星，壽星本人憑身分證，或小朋友憑健保卡，就可享免費入園（需搭配一位同行者現場購買全票入園），壽星優惠專案過年期間及連假不適用。可洽遠雄海洋公園官網：www.farglory-oceanpark.com.tw。

遠雄海洋公園首度與花蓮悅樂旅店合作，推出限量海獅巡警隊主題房。圖／悅樂旅店提供

為擴大慶祝海獅巡警隊全新表演揭幕，遠雄海洋公園首度與花蓮悅樂旅店跨界合作，自2月6日至3月30日推出限量海獅巡警隊主題房，平日每晚3,900元起，可入住悅樂旅店歡樂四人房，體驗如秘密基地般創意樓中樓空間設計，搭配可愛海獅視覺風格，每房更加送2張海洋公園門票及海獅巡警隊專屬好禮、價值近3,000元。悅樂旅店於2月6日起獨家開放電話訂房（03）832-6655。