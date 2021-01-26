搶攻新春賀禮商機　阿默蛋糕推出限定4款雙層禮盒

瞄準農曆春節送禮商機，為滿足消費者嘗鮮需求，各家食品業者摩拳擦掌紛紛推出各式禮盒，以荷蘭貴族手工蛋糕、日本經典乳酪蛋糕在業界竄起高知名度的「Amo阿默典藏蛋糕」，今年盛大推出4款新春限定禮盒，1月26日前民眾凡預購則有新春特惠價外，可再享有早鳥98折優惠折扣。

自1月27日至2月11日止，凡於活動期間至門市消費滿300元可獲贈「好運紅包袋」乙包，立即下載「阿默典藏蛋糕」APP可享更多專屬好康，歡迎消費者參觀選購。

阿默蛋糕表示，首度於新春期間推出的「如意雙層禮盒」，結合7款熱賣單品－揉合冬瓜清爽與鳳梨甘甜「金磚鳳梨酥」，採用100％台灣土鳳梨果肉，製作出蘊含豐富天然纖維與酸甜口感的「黑磚鳳梨酥」；金黃色澤的濃郁奶香酥皮包覆住冬瓜、鳳梨與宜蘭紅土鹹鴨蛋黃粉，甜鹹交織成為美味的「鳳凰酥」；另外還有嚴選頂級澳洲進口夏威夷豆，佐以手工熬煮自製焦糖醬，搭配酥香塔皮的「塔特國王」。

杏仁研磨成粉加入焦化奶油製成綿密細緻「費雪公爵」，令人難忘；以傳統工法層層交疊延壓成酥香薄脆的「蝴蝶公主」，受到民眾喜愛；法式薄餅內夾法芙娜白巧克力或瑞士蓮黑巧克力的「瑪麗皇后」，讓民眾皆能品嘗法式經典一次滿足。

除提供品項豐富的雙層禮盒，另外還祭出美味的「吉祥禮盒」、「紅豆Q餅禮盒」、「金鳳凰禮盒」。包裝小巧精緻的吉祥禮盒，內含金磚鳳梨酥、黑磚鳳梨酥、鳳凰酥、蝴蝶公主以及紅豆Q餅精選5款，紅豆Q餅內餡採用屏東萬丹在地紅豆，加入香鬆豬肉脯與Q彈柔綿的麻糬、宜蘭紅土鹹鴨蛋黃粉，餅皮細緻輕柔內餡實在飽滿，無論單吃或當作下午茶點心皆適宜。

紅豆Q餅禮盒。圖／阿默典藏蛋糕提供

「金鳳凰禮盒」包含綜合三款鳳梨酥，香甜馥郁的金磚鳳梨酥、吃得到酸甜果肉的黑磚鳳梨酥、以鹹香勾勒清甜風味的鳳凰酥，大方耀眼的金色外盒，亦為民眾送禮新選擇。

阿默蛋糕指出，往年旗下的知名品牌Bramo西點系列與節慶限定的紅豆Q餅也是每年熱銷品，並成為顧客回購指定人氣商品，也奪下年度精選暢銷年節禮盒排行榜，提供給消費者更豐富多元選擇。請情請洽詢北區服務專線(02)8076-3168、中南區服務專線(04)2473-9900，或官網www.amo.com.tw