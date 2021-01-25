格蘭多納緻臻酩作「格蘭多納單桶國際版BATCH 18」磅礡問世

以雪莉桶威士忌聞名世界的格蘭多納（GlenDronach）酒廠，日前宣布「格蘭多納單一桶裝國際版Cask Bottling Batch 18」磅礡問世。由首席調酒師Rachel Barrie博士親自精選18款1990年至2009年的緻臻酩作，以禮讚宣揚高地酒廠的頂級單一麥芽蘇格蘭威士忌。而格蘭多納酒廠全新打造的品酒酒吧，將是全世界唯一能一次盡享18款單桶國際版Batch 18的地方。亞太地區／加拿大／IMEA（印度、中東、非洲）販售的酒款則有桶號2039、8558、7465、6049、6735、336、9333七款，每款酒之酒精濃度各異，介於48%至61.9%，皆延續格蘭多納威士忌的風格，成品非冷凝過濾亦不經焦糖著色，以確保成品極為醇厚濃郁，且擁有渾然天成的深邃色澤，2021年2月起於各大菸酒專賣店限定販售。

格蘭多納東亞區總經理Louis Chow表示，格蘭多納酒廠位於東高地深處的福格山谷中，是全蘇格蘭最古老的酒廠之一。格蘭多納擁有道地的高地風格，酒體鮮明飽滿，最適合在西班牙雪莉桶中耐心熟成。格蘭多納酒廠自1826年，由James Allardice成立以來，始終恪守創始人建立的優良傳統，至今仍使用來自西班牙安達盧西亞的頂級Pedro Ximenez雪莉桶和Oloroso雪莉桶來熟成威士忌。這些橡木桶曾用於釀製果香撲鼻的Pedro Ximénez雪莉酒，或散發堅果香氣的Oloroso雪莉酒，進而造就出聞名遐邇之深邃色澤及鮮明個性的重雪莉風味高地單一麥芽威士忌。

Louis Chow指出，「格蘭多納單桶國際版Batch 18」是為了讚頌酒廠歷史悠久的極致製酒工藝，造就出的重雪莉風格之頂級高地單一麥芽蘇格蘭威士忌。此系列受到威士忌愛好者的高度推崇，且歷久不衰，實為年度熱門焦點。這些綻放出格蘭多納威士忌精緻特色的珍稀鉅獻，都是由首席調酒師Rachel Barrie親自悉心精選，每款酒皆分別流露出專屬格蘭多納的鮮明風格，引領行家探索西班牙雪莉桶熟成威士忌的巔峰境界與豐富層次。

格蘭多納首席調酒師Rachel Barrie博士表示，「格蘭多納單桶國際版Batch 18」擁有豐富的選擇，有香氣馥郁的Pedro Ximénez雪莉桶和具有濃厚堅果香的Oloroso雪莉桶，每款酒皆呈現出絕無僅有的鮮明個性，同時保留專屬格蘭多納的經典特色。從1990年珍稀的陳年橡木桶，締造出層次細膩的黑巧克力風味，到2009年Pedro Ximénez Puncheon桶造就出獨特的水果蛋糕和烤葡萄乾風韻。每款酒桶皆孕育出濃郁典雅、酒體飽滿，且專屬格蘭多納的經典風格。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)