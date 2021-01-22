搶攻年菜外賣市場　涓豆腐「韓味團圓年菜」預購開跑

迎接農曆春節來臨，今年因應防疫無法出國旅遊，民眾返鄉與家人享受團圓飯需求增溫，豆府餐飲集團旗下知名品牌「涓豆腐」瞄準商機，今年推出店內最經典道地韓式料理，自即日起至2021/1/31開放預購。提供團圓桌上必備韓風雙蔘栗子雞、道地且美味綜合海鮮煎餅、韓國糖醋肉、醬燒青蔥牛五花、田園醬燒飛虎魚以及韓式炸雞，優惠組合價格只要2388元，全力搶攻年菜外賣市場！

因應台灣雙薪家庭比例提升，為滿足職業婦女輕鬆和便利需求，涓豆腐推出4～5人份「團圓年菜」，消費者僅須到門市下單，除夕夜當日即可至門市領取，團圓年菜直接熱騰騰上桌。涓豆腐團圓年菜結合店內明星料理，以及訪韓必吃傳統佳餚。如以新鮮、澎湃海鮮餡料廣受消費者好評「綜合海鮮煎餅」，亦是店內明星商品。

「綜合海鮮煎餅」亦是店內明星商品。圖／涓豆腐提供

「醬燒青蔥牛五花」是以新鮮生菜包覆醬燒牛五花，搭配韓式辣醬、年糕片及蒜片，一口咬下大大滿足。「韓風雙蔘栗子雞」特選紅蔘及花旗蔘，以台灣紅羽土雞慢火燉煮，加入黃金栗，雞肉鮮嫩多汁爽口，湯汁濃郁香氣十足，是除夕圍爐最不可或缺的養生極品鍋物。「韓國糖醋肉」炸得金黃酥脆的豬肉，澆淋上韓式經典糖醋醬，顏色討喜又美味。 涓豆腐表示，民眾可自行於2/11 14:00-16:00至訂購門市自取，詳情請查詢品牌門市據點：http://www.tofuglobal.com/tw/AllStore.html