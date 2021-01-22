2021宅過年商機夯 大潤發祭出限時滿額9折搶客

金牛年量販店瞄準春節宅經濟，大潤發精心佈置讓賣場充滿濃厚年味，紅燈籠紅鞭炮喜氣洋洋，整個賣場就是一個超大型的年貨大街，讓你好好感受過節氣氛。全家大小不僅可以一次買足過年所需，還能感受久違的年味！

為進一步搶攻2021過年商機，除了賣場上萬件商品優惠之外，大潤發推出超殺滿額9折優惠方案搶客。第一波1/23-1/24至實體賣場單筆消費滿2千送9折現金抵用券（最高回饋5000元，每人每卡期間限領一次，詳情請上大潤發官網查詢），1/27前還可參加滿額發票登錄抽PS5、Switch，絕對是買得歡樂、玩得開心，逛到不想走。

各式禮盒、紅包春聯年貨、花卉裝飾一應俱全。圖/業者提供

還有很多消費者瞄準家電汰舊換新：像55吋Panasonic 4K電視免2萬就可入手、Dyson無線吸塵器只要8888元、微波爐、冰箱等也都有超值價，吸引許多婆媽們搶過年前的量販促銷採買一波。今年預期濕冷寒冬，讓除濕機、電暖器還有鍋物燉補食品類也都有大幅成長。

各式大小家電優惠搶客不手軟，55吋Panasonic 4K電視免2萬即可入手。圖/業者提供

過年不可少的的年菜，因美味又方便，自預購以來已經成長50%，還有年節禮盒、生鮮鍋物、零食飲料酒水等，也都是過年團聚必備熱銷商品，趁年前優惠買一波最划算。

年菜臘肉、拜拜用品、生鮮鍋物超多選擇，金牛年讓你滿載而歸。圖/業者提供

隨著春節腳步接近，民眾已提前到量販店備貨，雖寒冬來襲但買氣超熱，預期整體業績成長20%！全家走一趟好有年味的大潤發，讓你金牛有購發！

貼心提醒：進入賣場室內場所需全程配戴口罩、測量體溫與酒精消毒手部，勤洗手做好自我健康管理。