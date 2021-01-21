亞尼克「牛」年首推大桔大利生乳捲　送出黃金9999金元寶

歲末年終取代傳統送禮，蛋糕甜點名店「亞尼克」網羅多元推薦好禮，首推代表性喜氣包裝生乳捲「大桔大利」，限量2萬條配有金山財神廟加持「祈福開運金」，吃捲登錄還有機會抽中價值上萬黃金9999金元寶等好禮！過年試試手氣，自大年初一到初五，亞尼克財神爺限時快閃門市祭出每日14:00、15:30、17:00跟財神爺說好話即可抽好運紅包，歡迎民眾至門市走春品嘗美味甜點。

亞尼克另推雙捲禮盒 吃捲抽價值上萬黃金9999金元寶

瞄準過年送禮商機，亞尼克於年節前打出「大桔大利生乳捲」，自1/20起至2/16止於全台門市、官網、北捷YTM、超商、網路異業通路同步上市，將四季橘園鮮採封存美味融入北海道奶霜，由董座吳宗恩親自前往萬里「金山財神廟」過爐加持「祈福開運金」，祈求民眾平安吉祥，限量2萬條且限時發售！

另一款亞尼克「雙捲禮盒」，搭配繽紛的外盒提袋包裝，提供「原味+鮮芋奶霜」、「原味+特黑」、「原味+大桔大利」等3款禮盒，可一次享受雙重風味，是民眾美味伴手禮！2/16前買捲隨附「好運詩籤」乙張，登錄還有機會抽中價值上萬黃金9999金元寶。

2020橫掃日本三大超商暢銷商品 布丁界的香奈兒「米蘭硬布丁」

亞尼克力求創新，繼中秋推出「焦糖奶油夾心」深受消費者喜愛，再度師法引進2020橫掃日本三大超商暢銷商品，以時間與工法打造極品「米蘭硬布丁」，由蛋白與「起司」打造天使布丁，嚴選頂級北海道生起司、馬達加斯加天然香草籽與蛋白，運用水浴法慢慢蒸烤，打造綿密紮實豐厚口感，入口即化，推出兩盒優惠價799元。另2/16前下載隨享卡APP參加新春樂拉霸有機會獲得米蘭硬布丁百元折價券。

亞尼克另外還設計集結8款點心「一口餅乾綜合禮盒」，包含巧克力豆餅、捲餅乾、燕麥葡萄、愛心糖霜、脆杏仁餅、義大利巧克力脆餅、法式蛋白餅-覆盆子/靜岡抹茶，以精緻質感的紅色鐵盒包裝，設計成輕巧可愛模樣，讓民眾能同時享受8種風味餅乾。另外法式蛋白餅以單盒小巧包裝推出3款口味並祭出優惠，送禮超療癒！

「亞尼克一口餅乾綜合鐵盒禮盒」，集結8款點心新上市。圖／亞尼克提供

連續多年參與媒體評比獲選得名的「喜Q餅」，顛覆傳統手法，重新拿捏鹹甜平衡的絕佳比例，5種鹹甜層次感別有一番滋味；另一款多年榮獲新北好禮、伴手禮殊榮的萬里門市限定販售「地瓜千層酥禮盒」，嚴選台農66號紅心番薯，以法式烤點心作法完整保留地瓜原始甘甜風味。

亞尼克針對「牛年」推出「Happy牛Year」療癒系彩繪生乳捲DIY課程，即日起預約報名DIY活動，隨享卡友再享9折優惠，民眾可自行製作經典生乳捲，從雞蛋、麵粉、奶油開始，親手填滿北海道奶霜及香濃焦糖餡，再畫上專屬圖案，為新的新年許願，詳情請見官網https://www.yannick.url.tw/2017_diy_form/