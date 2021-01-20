「YES!來電」裕電能源服務搶進校園 智慧充電站落地台大

因應教育部永續校園計畫，裕隆集團旗下裕電能源的「YES!來電」與臺灣大學攜手推動綠能汽車車行動方案，於基隆路上的台大立體機車停車場佈建電動機車充電站，提供學子便利的能源服務環境，且藉由連網功能，學生可透過「YES!來電」APP進行掃碼啟動充電、充電過程顯示以及充飽電的推播提醒，清楚掌握愛車的充電狀況，有效時間規畫。透過直接即時查詢充電樁狀態，直接手機多元付款，實際體驗電動機車充電最適化服務。

「YES!來電」長期為中華eMOVING電動機車提供充電設備與營運解決方案，憑藉過去為中華二輪eMOVING電動機車在清華大學與中原大學建置電動機車充電站經驗，「YES!來電」於2020年12月進軍台大校園，選擇甫落成的台大立體機車停車場，充電區域涵蓋羅斯福路、基隆路與新生南路，周邊緊鄰公館商圈，亦是景美、新店、中永和等地進入台北的交通要衝，考量師生與周邊居民騎乘電動機車的充電情境與需求，「YES!來電」採用Q Charger充電樁，適用於洽公、商用、休閒、運動等停留時間較長的場域，以中華eMOVING iE125為例，使用Q Charger二小時可將電力充滿至80%，符合校園智慧生活圈的充電需求。



打開「YES!來電」APP，輕鬆掌握充電進度。圖／業者提供

「YES!來電」 APP目前已有近萬名會員，即時空位查詢、一鍵導航，掃碼啟動以及無感金流支付等功能，一直是電動車主所喜愛的便利功能；車主在台大商圈有電動車充電需求時，即可從APP即時查詢是否有充電空位，不需浪費排隊的時間；而透過掃碼快速啟動充電服務後，即可安心進行洽公、運動或逛街等活動，並可透過『YES!來電』APP充電過程顯示、充飽電的推播提醒以及無感支付的功能，輕鬆完成充電的服務。

「YES!來電」與台灣最高學府台灣大學合作建置電動機車智慧充電站，透過校園建立電動機車充電友善環境，給予全校師生低碳生活環境，亦完整滿足校園與商圈電動機車車主充電的要求；「YES!來電」積極在全台推動各式場域充電站的建置，持續打造電動車智慧充電環境，向純淨美好的低碳生活說 YES!