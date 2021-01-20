耐斯王子寒假睡到自然醒拚史上最低價 四人同行2,615元起

寒假出遊，來「嘉」準沒錯！嘉義耐斯王子大飯店推出「FUN寒假‧睡到自然醒」住房專案，平日四人房僅2,615元起，超值價格每日限量搶訂，平均每人不到700元，就可入住擁有兩張大床的客房，寒假帶家人來“嘉”旅遊剛好而已。

看準國旅熱與寒假出遊潮，耐斯王子大飯店即日起至2月28日推出超值寒假住宿專案，主打「輕旅行‧睡到自然醒」，精緻客房平日四人純住宿每晚只要2,615元，以原價8,800元+10％計、換算下來每人只要650元就可住五星級飯店家庭房。堪稱年初大FUN送，每日限量十間，訂位動作要快；專案適用週日至週五，如週六、連續假期入住需加價1,100元，農曆春節不適用，另外該專案不含早餐。

耐斯王子大飯店今年也正值15週年慶，每月15日都會推出各項住房或餐飲快閃優惠，或於Facebook官方粉絲團、LINE@平台舉辦抽獎送住宿券、餐飲折扣券等活動，計畫來嘉義出遊的旅人可加入好友追蹤飯店各項訊息。

位於嘉義的耐斯王子飯店以地利之便，鄰近火車站及交流道，是南來北往或上阿里山、故宮南院旅遊最佳選擇，檜意森活村、森林之歌、文化路夜市、花磚博物館、嘉義文化創意產業園區、愛木村等知名景點也距飯店不遠，是暢遊嘉義、體驗在地旅遊的首選。可洽（05）277-1999。