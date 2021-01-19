牛轉乾坤「圓山總統行館典藏牛年紀念酒」限量發行

繼2020 520 圓山國宴紀念酒，受到賓客的熱愛與搶購後，迎接牛轉乾坤的2021 年，圓山大飯店與台灣菸酒南投酒廠合作特別選出OMAR威士忌四桶不同風格單桶原酒威士忌，推出「白金」與「鎏金」二套「圓山總統行館典藏牛年紀念酒」，於1/20、1/21 二日開放限量預購。

圓山大飯店董事長林育生表示，迎接鼠氣全消，牛轉乾坤的一年，圓山飯店將繼去年的西密道開放之後，開放沈封近半世紀的東側密道和孔二小姐故居，揭開台灣神宮遺址的神祕面紗，並將原屬圓山，象徵吉祥旺市的雙銅牛介紹給國人，同步與台灣菸酒公司聯名發行，具歷史意義與收藏價值的圓山總統行館典藏牛年紀念酒。「圓山總統行館牛年典藏」紀念酒，以圓山大飯店原址台灣神社的一對銅牛做為設計主題，在牛年發行以彰顯圓山為國家重要文化地標之特有意義，並祈願銅牛旺市、國運昌隆。

臺灣菸酒公司副總經理廖志堅則說明，OMAR單一麥芽威士忌產自台灣的南投酒廠，「OMAR」在蘇格蘭蓋爾古語中意旨「琥珀」。南投酒廠氣候宜人，並且位於中央山脈間獨享純淨無汙染水源，因此格外適合威士忌生產與陳年。酒廠因此特設麥芽威士忌工場，堅持非冷凝過濾工法並且不添加焦糖色素，不僅保留了有如琥珀般金黃色澤，更完整呈現原有的風土香氣。這套量身訂製的獨家限量酒款，特別精選在世界威士忌競賽中多次奪得金牌，南投酒廠生產陳年，稀有僅存的四桶單桶原酒威士忌，其中兩桶泥煤新橡木桶、兩桶波本桶。應景牛年，設計團隊以228公園西側的青銅牛，搭配上喜氣大旺的紅色酒標，來象徵詮釋台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產的泥煤新橡木桶。而公園東側的紅銅牛，則搭配上純潔自由的白色酒標，來詮釋OMAR最具代表性與知名度的原桶強度麥芽威士忌的波本桶。圓山總統行館典藏牛年紀念酒白金套組呈現這對銅牛的正面照片，就像白金是稀有貴金屬般，高雅、純潔、永不過時。另一鎏金套組則呈現這對銅牛的側身全身照，是一種歷史悠久的傳統工藝，代表著耐用、厚實、滋潤的價值，也有牛年全年豐富平安之意。

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