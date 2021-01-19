大同icash2.0聯名20日預購開跑　能掀鍋蓋、按煮飯開關　逼卡還會亮煮飯燈

台灣家家戶戶必備的國民家電大同電鍋又有新創舉，繼與國內外知名品牌日本古城京都SOU・SOU、超夯動漫航海王、Hello Kitty、金馬獎以及文創插畫家馬來貘聯名獨家電鍋款式後，大同公司與統一超商子公司愛金卡攜手合作，聯名推出超Q迷你版紅/綠大同電鍋icash2.0，讓大同電鍋從廚房神器進化到造型電子票證。

大同電鍋誕生於民國49年，走過一甲子歲月，在台灣市占率仍高達9成以上，寫下台灣家電產品的傳奇，至今累積賣出的電鍋，可堆出超過14,261棟的台北101大樓，大同電鍋在台灣人心中除了蘊含了家的記憶、温暖的幸福、媽媽的味道，更是最能代表台灣意象的icon。

國人赴日本多會購買當地新推出的家電，唯獨大同電鍋反轉態勢，讓很多日本觀光客來台灣指名購買大同電鍋當做伴手禮；而2014年從20萬人中脫穎而出通過初審參與荷蘭「火星一號」探索移民計畫的台裔美籍女孩，在當時接受媒體訪問時也興奮地說：「母親提醒我，記得一定要帶大同電鍋上火星，才不會沒飯吃！」

紅色大同電鍋icash2.0 限量1500個。 圖／業者提供

本次大同、愛金卡聯名，台灣之光大同電鍋原味呈現，將大家熟悉的大同電鍋等比例縮小成「大同電鍋icash2.0」，不僅鍋蓋能夠直接打開，還能像真正的電鍋一樣將鍋蓋置放在電鍋把手上的鉤子。打開電鍋蓋電鍋內滿滿的擬真越光米，讓人看了不禁口水直流!電源開關不但能夠上下撥動，還會出現電鍋開關特有的聲音，增添把玩樂趣；更令人驚喜的是，使用卡片感應時電鍋開關處還會亮紅燈，重現電鍋正在悶煮料理時的模樣。

「大同電鍋icash2.0」這次共推出兩款經典顏色，紅色款為網路限定版本，共發行3,500個，首波預購將於2021年1月20日(三)上午11:00於OPEN POINT APP搶先開放OPEN POINT會員預購，每個售價399元；而綠色款共發行16,500個，將於2021年1月27日(三)起於6,000家7-ELEVEN門市全面販售（數量依各門市庫存為準），網購平台博客來及7-ELEVEN線上購物中心也提供兩款顏色供線上訂購，喜歡料理的朋友絕對不能錯過！