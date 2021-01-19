LA PLACE by CENTRED 台北首店開幕 後疫情時代空間共享新思維

後疫情時代共享空間新思維！來自巴黎的多媒體公司成立的新品牌CENTRED，首度在台北市民生社區推出共享工作咖啡廳「LA PLACE by CENTRED」，計畫透過軟體串連共享空間的形式，於台、日打造機動便利且靈活彈性的自由工作場域，讓跨國的自由工作者可隨時隨地都能輕鬆找到一處地方，畢竟、無論工作或休息，都得有一杯好咖啡陪伴！即日起至2月28日配合開幕期間限定推出DAY PASS單日體驗享單日不限時指定品項手沖與義式咖啡無限暢飲、免費5G高速網路等服務，只要400元（原價700元）；CLUB單月會員募集中，只要3,500元（原價5,000元），可享連續30日空間體驗。

LA PLACE共享咖啡廳景。圖／LA PLACE提供

LA PLACE by CENTRED以分享概念出發，瀰漫咖啡香氣、為自由創作而存在，讓空間乘載各式各樣的創意想像。首間店型「LA PLACE by CENTRED」就位於台北市民生社區，運用Japandi手法貫穿空間設計主軸，北歐極簡融合日式侘寂美學，大片玻璃引入自然採光，用色除卻極端鮮豔，眼前彷彿覆蓋一層輕柔白紗，是充滿浪漫詼諧的空間設計概念。具特色的漸變沙色牆就像咖啡的漸層結構，調和斜槓空間兼任的多重角色，無聲扮演穩定空間的溫柔力量，讓各有目的的訪客，皆能找到一處舒適的所在。

LA PLACE手沖咖啡。圖／LA PLACE提供

LA PLACE by CENTRED店內自選手沖咖啡豆多為淺、中焙，詮釋原始風味，並引進風靡日本、產量稀少的「牙買加藍山」，水洗淺焙讓優雅香氣更為明亮；吧台同時設置專製老冰的製冰機，融化速度緩慢更能維持飲品本色。招牌塔提的靈感來自於歐式開放三明治，每季運用新鮮天然的當季食材變化，陸續推出「酪梨塔提」、「西班牙山火腿塔提」等時令滋味；淋上皮夸爾單一品種橄欖油的「生起司蛋糕」，苦辣味微妙地疊上濃郁起司隨著溫度溶於口中，清爽且後韻十足，也是東京超限量甜點名店Mr. CHEESECAKE主廚田村浩二的私房食譜。

Qsweet世界金牌巧克力在LA PLACE吃得到。圖／LA PLACE提供

LA PLACE by CENTRED表示，希望大家揮別感傷的2020、迎接全新的2021，即日起至2月28日，首度有台灣冠軍花藝團隊「Ku Flower」進駐策展，探討花藝本質解構設計，於開放式的沙色空間中，以「基因復甦」為創作理念，運用植物詮釋基因受傷後吸收養分逐漸復甦的樣貌；更有台灣首位以白巧克力項目在ICA世界巧克力大賽全球總決賽獲獎的「Qsweet」，帶來單一產區可可豆特調的「經典熱巧克力」、繼日本甜點之神-小山進後睽違兩年為台首摘金的「金牌松露巧克力」，以及果乾巧克力項目中唯一獲獎的「法式橘子條」，期能透過視覺及味蕾的雙重饗宴帶來療癒感，並成為前進未來的動能。活動可洽LA PLACE by CENTRED電話（02）2760-2000，或上官網https://cen-tred.com了解詳情，該店面位於台北市松山區三民路108-31號。