All-New SUBARU Outback豪華旗艦休旅 正式開啟預售

SUBARU今日正式宣布全新大改款豪華旗艦休旅All-New Outback將搭載超越同級的智慧駕駛輔助系統「EyeSight 4.0」，並以「SGP全球模組化底盤」及「奢華質感車室設計」，提供超越同級的絕佳越野操控、高科技安全防護及品味質感，讓消費者放縱每一趟旅程，盡享大地蒼穹之美。SUBARU旗下全新豪華旗艦休旅 All-New Outback建議售價為159.8萬元，即日起，以尊榮體驗價149.8萬元正式展開預售，預計將於第二季陸續交車。

樹立同級智慧駕駛輔助系統新標竿「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」超前部署

屢屢榮獲歐美權威評鑑機構肯定的豪華旗艦休旅All-New Outback，優先導入「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」至台灣市場，新增「LCF車道維持置中系統」與「AES 緊急自動轉向輔助系統」兩大全新功能，同時將既有的六大駕駛輔助功能全面優化，使全速域的「ACC主動車距控制定速巡航系統」以及「PCB預防碰撞自動煞車系統」擁有更細膩安全的駕駛反饋。科技超越同級的智慧駕駛輔助系統「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，將成為同級中最人性化的駕駛輔助，讓 Outback以超前部屬的主動安全配備，樹立安全防護新標竿。

此外，All-New Outback同步搭載同級唯一「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，其匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，除了能透過先進的人臉辨識科技提供便利性的個人化設定，還能隨時監控駕駛人行車狀態，並能適時給予駕駛者警示聲提醒，藉此避免分心行為，提早預防潛在的危險發生。



SUBARU今日正式宣布全新大改款豪華旗艦休旅All-New Outback將搭載超越同級的智慧駕駛輔助系統「EyeSight 4.0」，並以「SGP全球模組化底盤」及「奢華質感車室設計」，讓消費者放縱每一趟旅程，盡享大地蒼穹之美。。圖／業者提供

前衛科技x奢華點綴 豪奢質感的移動生活

素以適合長途駕乘為優勢的豪華旗艦休旅All-New Outback，於本次大改款將車身尺寸再放大，提供超大豪華收納車廂空間，並配置高科技免觸控電動尾門LOGO感應開關，滿足生活中不同場景運用，讓後箱空間使用更輕鬆自如。此外，All-New Outback採用豪華座駕常用的Nappa頂級皮革座椅，堅韌而柔軟的皮革搭配符合人體工學的座椅設計，即使長途遠遊也能提供駕駛與乘客尊榮且舒適的行車體驗。

在內裝的佈局，All-New Outback標配Harman Kardon鑽石級音響，以11支環艙加1支重低音，組成12支揚聲器立體環繞，打造猶如頂級劇院的聽覺饗宴。此外，更全新搭載11.6吋智慧影音系統，透過簡潔典雅的整合式觸碰螢幕及實體按鍵，支援Apple CarPlay™ 與Android Auto™兩大系統，打造更加直覺化的使用體驗，讓消費者盡享安全、便利的旅途。All-New Outback透過多項前衛科技挹注與奢華內裝整合，只為確保每一位乘客享有頂級質感的移動生活。



屢屢榮獲歐美權威評鑑機構肯定的豪華旗艦休旅Outback，優先導入「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」至台灣市場，新增「LCF車道維持置中系統」與「AES 緊急自動轉向輔助系統」兩大全新功能，讓 Outback以超前部屬的主動安全配備樹立同級安全防護新標竿。圖／業者提供

承襲跨界優良血脈 延續允文允武的操駕本色

All-New Outback全新搭載SUBARU當家「SGP全球模組化底盤」，不僅車體剛性全面提升，同時創造更寬敞的車室空間，還能賦予車主更隨心所欲的操駕樂趣，讓安全與操控表現全面革新進化，造就更上層樓的駕馭體驗。

All-New Outback搭載全新調教的SUBARU BOXER 2.5升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，具備169ps / 25.7kgm的充沛動力輸出，加上品牌標配的「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」，以及「X-MODE雙模式動力控制系統」，無論是日常使用、冬日追雪、雨天行走、戶外探索，All-New Outback皆能以最優雅從容的姿態，輕鬆應付各式路況。欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/tw/zh/how-to-buy/showroom-locations/



All-New Outback搭載全新調教的SUBARU BOXER 2.5升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，加上品牌標配的「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」，以及「X-MODE雙模式動力控制系統」，無論是日常使用、冬日追雪、雨天行走、戶外探索，皆能以最優雅從容的姿態，輕鬆應付各式路況。圖／業者提供

【All-New Outback預接單售價】