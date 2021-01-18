不畏疫情穩坐外送冠軍寶座 職人手搖創下驚人佳績

2020年初至今日，新冠肺炎疫情的爆發為餐飲業塑造了另類的消費新常態，而餐飲業最具代表性的產業就是手搖飲紅海；在疫情催化下，外送產業蓬勃發展，且持續穩健成長中，除了創意及行銷外，更考驗店家製作的能力，結合創意及實力，才有機會在越趨激烈的市場搶攻疫後商機。

來自永和的地中海風情職人手作手搖「閑茗樓」則是少數不受疫情影響的資深品牌，創業多年來閑茗樓堅持精選好茶，水果類的茶飲則一律採用新鮮水果，店內的人氣飲品「香橙百香綠」和「葡萄柚綠茶」皆是真材實料每天手工現挖，每杯都有滿滿的果粒且不添加任何香料，在糖上面更是使用費時費工製作的手工翻炒熬糖；沒有浮誇的包裝，嚴格把關品質，為的就是帶給消費者最真實、健康且可天天喝的飲品，這也讓閑茗樓開業以來便擁有非常多的老顧客支持，青春活潑的品牌形象，在學生界裡更是坐穩了「必喝手搖寶座」。

因應疫情時代的外送消費常態，閑茗樓以穩健親切的口碑打響了外送名號，吸引許多企業公司爭相訂購；也參與市集及台灣奶茶節活動，藉此增強品牌溫度及認知度，在台灣奶茶節中以「啡香拿鐵」奪得銅賞的佳績，讓閑茗樓的銷售業績不管是外送單量或現場單量都持續穩定的成長，時常接到超過百杯的外送大單，不畏疫情打出了非常漂亮的成績。

閑茗樓地中海風情裝潢風格，藍白配色讓民眾至店內消費時能感受到片刻愜意。圖／閑茗樓提供

目前閑茗樓全台共有6間門市，且持續拓點中，業主表示，未來盼透過更多不一樣的活動展現不同的品牌面貌給消費者，品牌也會努力做好每杯手作飲品，不忘初衷並在艱困的疫情期間給予民眾溫暖正面的力量。