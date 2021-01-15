魔力「小口瓶」，陶藝大師 李仁燿文化傳承加持體壇

藝術是為了體現生命另一種形式

台灣本土陶藝家李仁燿自幼接觸書法及陶藝，深受文藝薰陶30餘年，以建國百年十大傑出青年之姿，獲獎無數，其中以「小口瓶九頭身」的獨特技法在藝術界打響知名度，作品更獲選為「台灣世界網球爭霸賽」冠軍獎盃，讓世界網球冠軍「諾瓦克·喬科維奇」大為讚賞，他笑談很多台灣體壇健將在收藏他的作品後，在體育賽事中獲得相當優異的成績，堪稱魔力「小口瓶」。近年來他多次獲邀於各大展館展出，創作之餘，他更秉持著「施比受更有福」的信念致力於回饋社會。

生活「陶」 俯拾即是

李仁燿提到「實踐生活美學最簡單的途徑，是利用美的事物來豐富周遭」，從最基本的飲茶喝水的杯子、吃飯的碗等，將生活必需品變成具美感的陶器，就能添加生活的豐富性，美學教育在基本培訓端亦是創作領域中重要的環節，需要達到平衡才能真正發揮藝術的價值，藉此美化身心靈的作用。

藝術世界裡 黃金與廢土僅一線之隔

「一件作品在沒有人收藏之前，都只是一團土」他說，其實創作者生涯中最需要的莫過於一片讓作品發光的舞台，在台灣的產業環境中，藝術領域迫切需要中央政府協助推廣，藝術家要完全依靠創作生活絕非易事，再辛苦創作若是沒有一展長才的空間，那些經年累月、廢寢忘食的作品只有在某個獎項中熬出頭後，才能順利擠身為真正知名的行列！他也不禁感嘆，在大環境下能真正受惠的從來都不是我們這些小眾，引盼政府能更重視。

生命紋路即是作品的黃金比例

李仁燿親手示範陶器的創作過程，他的每一次屏息凝神，一氣呵成的手勢乾凈俐落，刻畫出陶土上每一條紋路，彷彿訴說著他的生命歷程。他認為作品沒有絕對的黃金比例，「小口瓶九頭身」的創作特色是他反覆品嚐在學期間奠定的基礎，延續天生的美感與生命經驗換來的，每一次創作都是一次難能可貴的經驗。他也呼籲菁菁學子，通過培養自己領域的實力，突破創新，創造個人風格才能永續創作！

藝術品的價值孰高孰低「因為藝術是很主觀的事情，每個人心中都有評斷美醜的一把尺，唯有在大家都喜歡的時候，才會變成客觀」，什麼時候會變成黃金不得而知，儘管創作之路需要克服種種現實困境，但他的熱情卻不曾消減，每一次創作過程中他獲得的是心靈富足，而這些動力會驅使你嘗試突破更多領域，抱持著想超越自己的精神，再起身與現實奮力一搏，生命中就沒有「放棄」二字。

得獎經歷

• 1996年，第一位通過台中縣陶藝協會舉辦（全國長年性手拉坯檢定）之永久免試資格

• 2004年，榮膺苗栗縣社會優秀青年獎。全國十大傑出企業經理人

• 2006年，榮膺第六屆國家工商科技人才金像獎

• 2007年，中華民國第七屆傑出中小企業金典獎

• 2011年，榮獲建國百年第四十九屆十大傑出青年── 藝術文化類獎項

展覽資訊如下：李仁燿陶藝創作30年經典巡迴個展《蘊菁陶采》｜

時間：110年1月23日(星期六)10:28開幕

地點：苗栗縣大湖草莓文化館1F、2Ｆ

(364苗栗縣大湖鄉24號)