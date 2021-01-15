大膽使用粉紅色 曹松清創作軍中樂園重生

「島嶼色彩─2021曹松清創作展」於1月15日起，在臺華三館典藏空間館展出兩個月，這是臺華藝術中心為他策展的第五次展出。這五年中，他從所謂「類印象派」的風格，走出屬於藝術家個人的特色。

以前，在作品中碰到天空或海洋的畫面，畫家曹松清多所著墨的畫法被畫友稱為「類印象派」。經過臺藝大美術研究所三年的洗禮，他接受教授的指導，從故鄉的環境、建築、生活方式、宗教信仰中去萃取故鄉的元素，從剛開始的寫實，轉化為色塊、平面，甚至轉變為單純的符號，力求創新與改變。

畫家曹松清在創作油畫作品。圖/臺華藝術中心提供

現在，曹松清把天空或海洋用電腦分析後的「島嶼色彩」以平塗來處理。這樣的呈現方式，彷彿將主題剪裁後貼在色紙上，有當代藝術的感覺和意涵；在視覺上有「天連海、海連天」的詩意。這樣操作使畫面更為聚焦，而不易被其他元素所干擾，主題及其顯示的意涵更為觀者所體會。

去年從臺藝大美術研究所畢業的他，這次創作展以「島嶼色彩」為主題命名，有「粉紅色」、「草綠色」、「水藍色」和「食物容顏」等系列。以作品來看，他已經跳脫以往「類印象派」的樣貌，走出屬於藝術家個人的風格。在畫面上，呈現著滿滿的故鄉語彙、符號。

現在看曹松清的創作，會發現「平塗的天空或海洋」。這是他進入臺藝大後透過一年多的創作實踐，不斷的思考、嘗試和探索，在多元化的表現手法中覺察自己的需要，進而形成屬於自己的創作風格。他說：「在我的作品中，背景平塗可以簡化背景，強化主題的美感與情感要素，表達馬祖特色。」

在系列作品中，「粉紅色」描繪的是凋零後的南竿梅石特約茶室（俗稱八三么），畫面上的虛實空間，似乎是落難女子心靈的嘆息；在一片綠色的空間中，粉紅色顯得特別和曖昧，滿足不少年輕軍人的想像和慾望。現在該建物正進行改建，重生為其它的用途。「草綠色」描繪的是四、五月在西莒島坤坵望向蛇島，海邊的石頭上長滿綠色的藻類，一片綠意盎然，展現旺盛的生命力。「水藍色」是他以複合媒材的方式，拼貼故鄉「藍眼淚」的表現。

如果你問馬祖人：「你們的島嶼色彩是什麼？」可能得到的答案是，大黃魚的金黃、是封火山牆的鮮紅、是戰地軍人的墨綠、是花崗石的灰白、是酒糟的暗紅、是青石的墨青、是遠海的湛藍、是近海的青綠、是藍眼淚的亮藍、是燈塔的潔白、是魚鱗的亮銀、是油菊的橘黃、是石蒜的晴紅等，這些都是，因為他們心中都有屬於自己的島嶼顏色！

畫家曹松清油畫作品〈生命力一〉。圖/臺華藝術中心提供

問到馬祖有什麼美食？曹松清如數家珍，有黃魚、白力魚、帶魚、淡菜、筆架、魚麵、地瓜餃、紫菜、麥蔥、繼光餅，還有老酒、高粱酒、紅糟、蝦油、馬祖酥、芙蓉酥、龜桃等。在他的想法中，故鄉食物不僅是思念、記憶、光，更是一道道美麗的顏色。所以他在「食物容顏」系列中，呈現的是對母親的思念，透過每道記憶美食，陳述他成長的歷程。

每年七、八月，曹松清照例回到馬祖南竿介壽村的青檀澳老家，然後在南竿島走一圈，隔天再搭船到北竿島走，接下來是東莒島、西莒島、東引島。他說那是他的功課；朋友說他是用走路來親吻故鄉的土地，用走路來思念親人。每段時間的駐足，他彷彿充飽了電，肆意的在作品中放電，不斷吸引觀者的目光和心靈。

臺華藝術中心總監莊秀玲說：「看著藝術家曹松清這幾年的改變，真心為他高興。他現階段建立起屬於自己的特色，島嶼色彩的平塗、凸顯馬祖意識的主題、富有島嶼語彙的砂粒，有了自己的創作語彙。期待臺灣每一處、每一角落都有藝術家的真誠關注、展現獨特且永恆的光芒。」