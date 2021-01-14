Volkswagen The Arteon 149.8萬元起正式登場

台灣福斯汽車宣布斜背轎跑The Arteon Fastback和絕美獵跑The Arteon Shooting Brake 149.8萬元起正式登場，以性能豪華轎車與絕美旅行車的多元動力陣容，強勢進軍國內豪華車市，敬邀喜愛The Arteon的車迷朋友於1月23日（六）起至全台Volkswagen授權展示中心搶先欣賞。



The Arteon雕琢豪華車室細節且搭載最新第三代MIB多媒體資訊整合系統，提供駕駛最直覺流暢的操作介面。圖／業者提供

台灣福斯汽車為The Arteon Fastback與The Arteon Shooting Brake規劃各四款販售車型：330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、330 TSI R-Line及380 TSI R-Line Performance頂規旗艦版本。外型是The Arteon展現藝術天賦的舞台，從車頭視角可看到全新品牌識別語彙和獨特的IQ.LIGHT 智慧燈組，搭配融合力與美的優雅腰線延伸向後，加上無窗框車門設計，展現豪華車獨到設計工藝美學和淬鍊品味。此外，330與380車型分別採用高雅流線的Elegance專屬套件，和強烈跑格化氣息的R-Line專屬套件，讓整體視覺更加完整有型。



全車系採用頂級Nappa 真皮座椅，R-Line車型則使用Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅。圖／業者提供

The Arteon全面升級高質感座艙，宛如手工車縫線設計結合Silver Rise金屬飾板與鋼琴烤漆飾板，形成高品質豪華氣息，同時透過可變換30色的車室氛圍燈，以燈光線條勾勒出自我風格，搭配採用柔軟細膩的Nappa 真皮豪華舒適座椅，並且擁有多向電動調整及按摩功能，而R-Line車型則使用Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，一體式的頭枕椅背設計與兩側提供更全面的支撐與包覆性，讓駕駛者擁有更完美的動態駕馭體驗，同時AGR德國脊椎健康聯盟組織認證之ergoComfort座椅，提供旅途乘坐的極佳舒適感。此外，The Arteon以2,835mm的軸距創造寬敞車室空間，乘坐更自在，而Fastback與Shooting Brake車款行李廂基本容積最大分別可達563／565公升，全打平狀態則可大幅提升1,557／1,632公升，同時Fastback行李廂可如掀背車開啟、取用物品更便利，輕鬆展現優於豪華品牌的卓越乘載能力。



The Arteon 380 TSI R-Line Performance車型更擁有總輸出功率700瓦的頂級Harman Kardon環繞音響系統。圖／業者提供

全新The Arteon帶來高科技的數位化體驗，以附有方向盤換檔撥片的全新三幅式多功能觸控方向盤，搭配10.25 吋全邏輯數位化儀表和最新第三代MIB多媒體資訊整合系統搭配手勢控制功能，提供駕駛最直覺流暢的操作介面，再加上原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射和手機無線充電裝置等先進娛樂科技，展現方便快速的車聯功能。The Arteon 380 TSI R-Line Performance車型更擁有總輸出功率700瓦的頂級Harman Kardon環繞音響系統；Harman Kardon為The Arteon量身操刀設計，配置16聲道的擴大機與12支高傳真揚聲器，其中包含位於後行李廂的重低音和中控台中央的揚聲器，帶來音域、音場與音像分布的高度平衡性，加上極佳的車身隔音效果，打造有如親臨劇場聆聽般的聽覺饗宴，滿足追求頂級音樂品質的消費者體驗。



The Arteon全車系搭載新式2.0L EA888直列四汽缸TSI渦輪增壓汽油直噴引擎，最大馬力可達272ps。圖／業者提供

身為Volkswagen在台旗艦車款，The Arteon不僅展現設計工藝與品味、兼具實用機能，更搭載強悍的性能與絕佳操控性。The Arteon全車系搭載新式2.0L EA888直列四汽缸TSI渦輪增壓汽油直噴引擎，330 TSI和380 TSI搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，分別提供最大馬力190ps和272ps，其中380 TSI從0到100公里加速只需5.8秒，完美呈現強悍性能的炙熱跑格。此外，全車系標配性能車款專屬的動態齒比轉向輔助系統，380 TSI R-Line Performance更配有可調整舒適度與運動性的DCC主動式底盤控制系統和4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，透過優異的路感回饋及精準指向性，帶來中大型車款罕見豐富駕馭樂趣和動態循跡穩定，給予駕駛者高度駕馭信心。



The Arteon全車系皆擁有9具SRS安全氣囊及IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統。圖／業者提供

The Arteon全車系皆擁有9具SRS安全氣囊，包含雙前座、駕駛座膝部、雙前座側邊、第二排側邊和雙側面氣簾，同時提供最高等級安全科技、搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，如全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統和Area View 360 度環景顯示（含3D畫面輔助功能）等多項先進主被動安全防護，再加上廣受好評的Park Assist 自動停車輔助系統，提供操作直覺、全面性的主被動安全防護，用心守護全家人的每趟旅途時光。

擁車樂趣再加乘，The Arteon適用新車四年品質保固與長里程彈性保養，回廠更換機油周期延至最長二年或最多30,000 公里，給予更彈性多元的保養方案，同時再搭配最新「福斯人禮遇計畫」，將為The Arteon車主帶來更多便利貼心的服務。



入主The Arteon Fastback與Shooting Brake雙車型之330 TSI Elegance Premium與330 TSI R-Line可同步享有百萬元零利率分期。圖／業者提供

The Arteon在全球車壇中展現精湛工藝精神，不僅內外實力兼具，相較於豪華品牌更擁有更親民的新車售價，可望也可及。歡慶上市，台灣福斯汽車推出限時限量上市品味方案，2月28日（日）前入主The Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium，即可以享大師鑑賞價162.8萬元或168.3萬元（附Harman Kardon音響系統），限量100組；同時段入主The Arteon Fastback與Shooting Brake雙車型之330 TSI Elegance Premium與330 TSI R-Line可同步享有百萬元零利率分期。The Arteon Fastback將於1月23日起搶先進駐全台Volkswagen授權展示中心。

2021年式斜背轎跑The Arteon Fastback正式售價：

車型 新台幣建議售價 330 TSI Elegance 1,498,000元 330 TSI Elegance Premium 1,658,000元 330 TSI R-Line 1,758,000元 380 TSI R-Line Performance 1,988,000元

2021年式絕美獵跑The Arteon Shooting Brake正式售價：

車型 新台幣建議售價 330 TSI Elegance 1,578,000元 330 TSI Elegance Premium 1,738,000元 330 TSI R-Line 1,838,000元 380 TSI R-Line Performance 2,068,000元

（詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）



