丰荷打造台灣第一家醫療印花口罩

隨著各國疫情持續升温，口罩再度成為日常生活的必備單品，也讓配戴口罩不僅只是防疫，更成為展現時尚態度的最新方式，台灣第一家醫療印花口罩丰荷醫用口罩，為讓大家不再煩惱口罩如何與整體造型搭配，於桃園新光三越百貨站前店成立全台第一間醫療印花口罩實體店，不只彩虹款式夯，已經賣出300多萬片，還有蝴蝶和豹紋等款式可供選擇。

最佳拍檔:丰荷負責人陳浩然(左)、總經理陳東青(右)合作開發醫療級印花口罩。

深呼吸吐氣後口罩上立刻呈現出粉紅愛心，還會隨溫度變化的感溫口罩，還有這款，演唱會必備的蓄光型夜光口罩，戴上去馬上能成為全場焦點。丰荷總經理陳東青表示，「比較有特色的就是蓄光型夜光型口罩，那都是全植物性的還有感溫口罩，感溫口罩也是我們1月份主打的商品，因過年快到了，我們也有應景年節文化的清明上河圖案口罩，另外也為各單位做客製化口罩，目前也接到台中市政府、阿曼共和國及菲律賓觀光局指定製作的客製化口罩。

8年級生陳浩然負責人表示，因疫情在109年1月爆發隨著疫情嚴峻及口罩的需求日增，在政府解禁後看到口罩的商機，於是在109年6月成立丰荷口罩公司，在短短的半年就取得醫療級口罩許可，為了讓消費者戴的更安心更健康更有品質保障，丰荷在109年7月就取得ISO14683認證，並在8月份取得衛福部字號(衛部醫器製壹字第008562號)，開業4個月内就做了20份檢測，陳浩然強調安全與品質是丰荷最堅持的信念。