千璽推新年比賽茶禮盒優惠搶市負責人陳家淇扛起宣傳大使兼做公益
傳統茶業走出新局！外型亮眼但頗有想法的陳家淇自成立「千璽茶韻」以來，致力於拓展年輕客源、廣開通路，把已深基礎與品質的茶葉，在包裝上趨於更精緻化，讓「千璽」的茶禮未來都能朝國際化發展，首先迎戰的就是今年春節送禮市場。
陳家淇與一群團隊努力開發，在行銷創意上下足功夫，今年春節節慶送禮市場，她希望讓一舉打響「千璽」的名號。用心推出的「2021千璽新年比賽茶禮盒」，主打“不是好茶不上陣”的理念，打出內裝4種茶，就有3種是很珍貴的比賽茶，她強調，目前市面上幾乎沒有人敢把比賽茶拆開去做成禮盒，因為成本非常高，以一盒比賽茶頭等獎的就要8,000元、金獎茶一盒也要3,500元。
所推出的「2021千璽新年比賽茶禮盒」內含2020台中茶商會冬季優質茶評鑑競賽「頭等獎茶華岡青心鳥龍2兩」；2020台灣高山茶王冬季評鑑「金獎茶梨山青心烏龍2兩」及「金獎茶華岡青心烏龍2兩」；2020珍稀嚴選茶「梨山嫩採冬片2兩」，光是前三款比賽茶成本就不低了。為了讓更多顧客知道千璽出好茶，所以即使僅限量250盒，每盒原價也只要3,200元，現更推出預購優惠價2,880元。目前迴響極佳，預購已超過5成，年節禮盒預計1月15日起出貨。
同時，千璽也希望回饋社會，這一波「2021千璽新年比賽茶禮盒」的活動將配合做公益，我們將以禮盒的總銷售金額的30％捐給今年暑假以後計畫成立高中部的惠明盲校，期能為購置器材盡一點心力。