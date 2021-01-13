業績冷颼颼 疫情至今僅兩成回流 政府無配套措施 酒店 舞廳業者無所適從 數十萬人生計大受影響

2020年疫情肆虐全球經濟，去年初疫情不明朗，憂心爆發群聚感染，政府對於未能保持安全社交距離的封閉式營業場所，如：KTV、電影院、餐廳、夜店及酒店等嚴格管制，去年4月9日，中央流行疫情指揮中心更直接下令，酒店和舞廳全面停止營業，導致業者營業額受到嚴重衝擊，更影響數萬名從業人員的生計。

新一年度到來，台北市特殊娛樂業從業人員職業工會副理事長胡繼堯備感憂心地表示，「去年至今，營業額回溫不到兩成，若還是無法負擔成本，最快3至5個月內，整個產業恐將面臨嚴重萎縮，影響數十萬人生計，後續恐怕衍生出更嚴重的社會問題，政府不可不加以正視！」

台北市特殊娛樂業從業人員職業工會總幹事李宙龍指出，特殊娛樂屬服務業，從業人員廣泛，從廚師、泊車人員、清潔人員、工讀生及服務生等，且多數領時薪並無固定底薪，縮減工時收入也跟著大幅縮水，儘管四月政府提出紓困計畫，申請補助並輔導轉業，但同為服務業的觀光及餐飲等同樣受疫情衝擊，嘗試轉業不如想像中容易。

台北市特殊娛樂業從業人員職業工會總幹事李宙龍盼政府能研擬配套措施，降低新冠疫情衝擊。

說出業者共同心聲，李宙龍盼政府能研擬配套措施，他指出，去年4月中央宣布八大行業全面停業，5月初宣布解禁，並交由各縣市自行決定開放標準，但光是雙北兩地的決策就不同調，酒店、舞廳相較同樣處密閉空間的其他營業場所受限更為嚴厲，只要被發現有居家檢疫者，採連坐法，所有業者皆需全面暫停營業，造成業者極大的壓力。

李宙龍表示，像是KTV採聯名制，一群人之中只要有一人作為代表登記，但酒店及舞廳等需採每人實名登記，此舉嚴重降低消費者來店意願，也影響股東投資意願。他強調，疫情嚴峻，業者也很怕同仁暴露在危險之中，做好自主管理、配合核政府規範，無論是實名制登記，抑或是過濾未配合居家檢疫私自外出者。

「但八大行業屬服務業大門大開，若真的遇到有心人根本防不慎防」，胡繼堯點出關鍵，過去也曾與中央協調，是否能與資訊處的天網「電子圍籬2.0」系統連通，透過電信定位訊號監控檢疫民眾位置，共同抓出漏網之魚，但中央表示，此舉牽涉到法規及各方意見，與居家檢疫者隱私等不同意公開業者使用。

如今，面對嚴格的裁罰，業者營運遭遇極大的逆風且無所適從，全台北市據商業處登記合法的八大行業者有52家，更多是未登記的無牌業者散落在雙北各地，但光是兩地規範就不同調，政府沒有配套措施，八大行業無法全面解禁，去年11月至今客流量只有兩成回流，大量的從業人員生活陷入窘境。

胡繼堯敦請市府，提供配套措施協助業者落實居家檢疫者資料上傳，另外，充分說明記點違規等相關規範，讓業者能有依循的標準，強度過這次危機。（圖／台北市特殊娛樂業從業人員職業工會提供）