統一馬武督大手筆食玩樂全包 推開運一日遊 飯店圍爐免費　

今年春節圍爐與回娘家團圓來點不一樣吧！統一渡假村推出高CP套裝，標榜食玩樂全包。2月11日除夕至2月16日年初五，祭出開運一日遊、10人成行每人只要1,688元，還免費加贈價值萬元的牛市暢旺慶豐宴，大啖開運美饌，更能暢玩農村樂闖關及體驗活動。

統一渡假村除夕至大年初五推出開運一日遊、10人成行每人只要1,688元，除了暢玩農村樂闖關及體驗活動，更加贈價值萬元的牛市暢旺慶豐宴。圖／統一渡假村提供

後疫情期間，仍得避免密閉空間群聚，不妨走向戶外呼吸芬多精。統一馬武督位於綠意盎然的森林間，空氣清新，今年冬天推出冬季農村樂闖關與競賽，可體驗巡田水、捕魚及試著以一支扁擔，感受秤斤論兩的挑菜樂趣，在玩樂中還能學到農村小知識。最特別是可免費體驗快樂農場，全家一起搗麻糬，感受難得的「自搗自食」之樂，軟糯的麻糬配上花生粉，既好吃又好玩。小時候愛玩的水火箭，這裡也有專人帶著小朋友來打造獨一無二的水火箭，挑戰看看誰飛比較遠，全家人一同在此找回孩提時代的純真。

多久沒有回味孩提時代的童玩？來統一馬武督回味小時候的水火箭。圖／統一渡假村提供

過年就要一家人圍爐，統一馬武督推出超澎湃牛市暢旺慶豐宴，飯店主廚推出五福四利慶豐年、蒜香金絲蒸波龍、XO醬爆玉帶象蚌、山珍海味佛跳牆、蠔皇靈菇燴鮑魚等多道經典開運佳餚，既豐盛又美味；除了推出一日遊贈送團圓餐專案，也可以純享用開運團圓餐，起桌價10,888元起，目前尚可訂位。可洽統一馬武督渡假會議中心（03）547-8888。