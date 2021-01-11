台灣市佔最大商標製造商 發跡台南

文/林宜蓁

全球各大知名運動品牌的商標主要供應商發跡於古都府城－台南。白手起家的創辦人亦是台灣總部的董事長林中舜從1 元織標起家，到如今萬元限量鞋的協力廠，仁美商標工業（股）公司(以下簡稱仁美)，目前為台灣最大的織帶製造商，擁有超過35年商標織帶、 提花織帶、提花布料專業生產經驗，客戶遍及全球，且為歐美各大運動品牌指定之材料供應商。

坐落在台南市歸仁區的仁美商標，草創時期工廠設在台南太子工業區。出身在高雄市阿蓮區的董事長林中舜憶起38年前落腳台南創業，因當時台南為鞋子、成衣、帽子製造的大本營，也就順理成章做起商標生意。

台灣經濟起飛後，成衣廠大量外移，仁美也跟著客戶到中國、越南設廠。但是成衣商標的利潤實在太低，加上競爭者眾，所以仁美於十年前投入緹花鞋面布料研發，創造產品附加價值。仁美擁有獨步全台的大提花機，轉型設計生產提花面料供成衣設計師使用，成功於國際伸展台呈現來自台紡織業的優質競爭能量，為公司爭取到不少商機。

行政院政務委員唐鳳身著仁美商標研發生產的緹花布料，織工精細，充分展現台灣優秀的紡織實力以及設計能量。圖/業者提供

其次透過回收廢棄材料循環再利用的紡織材料，為現在運動品牌最火紅的需求。但因為製作難度不高，投入廠商眾多，讓環保材料的價格競爭異常激烈，如何做到產品差異化，便成為提升競爭力的關鍵，仁美憑藉過去38年豐富的提花技術經驗，為回收材料創造價值，為業界領先關鍵。

董事長特別助理林右剛指出，材料成本為該產業主要的競爭關鍵，如果想要避免價格戰，產品就得做到差異化。「如何處理製造過程的廢棄物，顯得非常重要。」林右剛說：「雖然商標廠廢棄物占比不高，但比起將編織產品邊緣的廢棄物 （廢邊）花錢送去回收，把這些廢邊變成再製品會更有價值。」

於是仁美開始將廢邊料回收，運用不同的方式再加工，例如絞碎後再生成布料，創造特殊的織物，進行研發推廣，目前共有三個品牌在開發中，預計今年初導入生產。此外廢邊回收為仁美的技術強項，也不斷積極研發各種廢料回收再利用的方式，或尋找不同的廢料處理方式，如跟設計師合作，透過商品設計與不同加工製程，提升商品附加價值及產品完整性。

仁美商標從1 元織標起家，到如今萬元限量鞋的協力廠，目前為台灣最大的織帶製造商，圖為全體員工於台南歸仁廠合影。圖/業者提供

董事長林中舜表示，臺南市政府對於該產業的支援協助，除了支持相關聯盟協會，例如台灣流行時尚產業聯盟及南台灣紡織研發聯盟，且不定期舉行展覽、策展、講座等，提供會員分享資源平台，之前更爭取中央資源，帶領台南廠商進軍米蘭策展，邁向國際。身為這兩個聯盟一員，他們很慶幸在這些平台找到合作夥伴，共同解決問題並一同精進成長。

現在仁美志業將廢料再生的素材設計成衣服，期能逐步邁向零廢棄的信念目標。 將仁美的一片式提花鞋面布料及循環再生素材推廣到歐洲、北美及越南等全球市場。為善盡企業社會責任，仁美將台南總公司定位為集團的研發中心，並積極與當地學校合作培育產業新血，希冀在產學合作的過程中，累積研發設計能量，希望讓台灣紡織業得以根留台灣。