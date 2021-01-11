台灣知名家電品牌 新廠落腳台南

文/林宜蓁

對於中央高喊的南向政策，本土家電知名品牌聲寶集團（1604）新廠選擇落腳台南。聲寶總經理許經朝表示，耗資12億元所購建的新廠，已經於去年10月取得使用執照，預計今年第一季會陸續把林口廠的空調、洗衣機、空氣清淨機及除濕機等大小家電產線移至台南廠，待第三季產線全開，粗估將創造70億年產值及400個就業機會。

聲寶集團總裁兼聲寶董事長陳盛沺表示，之所以將主力的空調產品產線搬遷到台南，完全呼應中央的南向政策。「南向一定要到東南亞、新加坡投資嗎？」「台灣土地，台灣錢，自己投資，自己賺。何必要跟風，像遊牧民族似地居無定所到國外投資。況且台幣升值，越南生產成本提高，到外設廠不見得賺錢。」陳盛沺指出台灣南北經濟發展差距大，政府如能轉向輔導企業多去投資有潛力，開發力度不足區域，把根留在台灣；把技術留在台灣，對於台灣國際競爭力提升，絕對有幫助。

聲寶耗資12億元在台南購建的新廠，預計今年第一季會陸續把林口廠的空調、洗衣機、空氣清淨機及除濕機等大小家電產線移至台南廠，待第三季產線全開，粗估將創造70億年產值及400個就業機會。圖/業者提供

陳盛沺說台南就像他第二個家，大學就讀國立成功大學水利系，從那時開始結緣。2014年與當時市長賴清德結識，萌生了將生產基地移至台南的想法。陳盛沺提及為何選擇台南，「人文薈萃，還有人才匯聚」，他誇讚台南擁有18所大學，人力資源豐沛，同時賦予投資者好的投資環境，讓他們在台南獲得最好的投資效益。

「對聲寶而言，台南是一個機會」。他分析聲寶愛用者多集中南部，就近服務，可直接回饋當地鄉親，呼應企業「誠意、團隊、創新」核心價值。藉此深耕國內市場，希冀聲寶成為台灣家電品牌第一。

聲寶為了在家電「紅海」市場突圍，近年積極擘劃，大興土木。首先位於桃園龜山的林口總部已向桃園市政府申請山坡地解編，未來將做為新的企業總部。而斥資12億元在台南購建的新廠，占地7,900坪，總樓地板面積14,000坪，未來再興建倉庫3千坪，估計台南場將占總產能六、七成。聲寶相信台南廠憑藉在地製造優勢及物流效能提升，可以大大提升聲寶商品競爭力。未來經營將更積極開發北部客源，南北並重齊頭並進，提供更快速、更完整的銷售網絡，讓聲寶的服務遍布全台。

聲寶未來在5G高速的資料傳輸建置下將改變家電的設計與應用，智慧家庭、智慧教育、智慧城鄉與健康照護，都是家電在智慧化生活後可以因應發展的重點。圖/業者提供

成立於1936年聲寶，今年85歲了。這個老字號的本土品牌，從傳統家電製造商，如今脫胎換骨轉型為現在以數位家電及服務導向，成功整合上下游產業鏈。聲寶集團旗下關係企業含括瑞智精密、德寶家電、東源物流事業、盛寶建設、年隆企業、東莞聖柏電子、SAMPO JAPAN株式會社等，從上游的關鍵零組件、家電的研發與製造，到後端的銷售、物流配送及售後服務等一脈相連。去年更大膽跨足餐飲業，成立頑味國際餐飲，引進日本大阪「莞固和食」日本料理店，聲寶集團希望藉著多角化經營，開展聲寶版圖新頁。 至於目前家電趨勢，聲寶AI技術與 IOT物聯網的應用仍然會持續發酵，未來在5G高速的資料傳輸建置下將改變家電的設計與應用，智慧家庭、智慧教育、智慧城鄉與健康照護，都是家電在智慧化生活後可以因應發展的重點，因此大尺寸、高畫質與更加便利的智慧化家電商品將是聲寶明確的發展目標。