敖幼祥「烏龍院創作四十週年紀念威士忌」限量上市

大爵文創日前與著名的漫畫家敖幼祥宣佈，在敖幼祥創作四十年之際，共同合作推出一款「烏龍院創作四十週年紀念威士忌」，除了這款來自蘇格蘭高地的阿達摩爾（Ardmore）酒廠威士忌原酒，瓊漿玉液之外，精裝書冊套組搭上四格漫畫內襯，再加上敖幼祥於每款威士忌紀念書冊均附上親自手繪原稿加簽名，絕對是酒喝光了也要留著傳家的收藏。（敖幼祥簽名手繪原稿只限定發行於首款威士忌紀念書冊）。

大爵文創黃文宗（Tom Huang）表示，1980年敖幼祥在中國時報上畫一篇小小的四格漫畫，當學徒熬了7年的他初試啼聲一鳴驚人；從此名氣一飛衝天，銷售超過1.2億冊的烏龍院，不僅是每間教室都搜得到的違禁品，翻拍成的電影《笑林小子之新烏龍院》，更開創台灣電影的票房高峰。戲中戴著小圓墨鏡的郝劭文，至今仍是佛系公仔的參考樣本。 如今40年過去了，這位台灣漫畫界的活傳奇，小隱於花蓮，除了埋頭創作之外，過著晴耕雨讀的低調日子。 這次在大爵文創Whisky TASTE三顧茅廬之下，再次喚醒大師的玩心，在試飲過多款威士忌原酒後，敖老師終於挑出了自己喜愛的酒款，推出這漫工出細活的敖幼祥創作40週年紀念威士忌。

而創立於 1898 年的阿達摩爾（Ardmore）酒廠，是目前碩果僅存的蘇格蘭高原泥煤酒廠，酒廠年產量 550 萬公升，傳統的高地泥煤風格，使用炭火燻烤過的大麥獲取濃重的煙燻香，泥煤調性較為柔和甜美，口感扎實豐富。相較起艾雷島的強悍風格，阿達摩爾更多了些滑順柔絲的輕爽口感，一貫甘甜的尾韻很容易得到品飲者的青睞。

烏龍院創作四十週年紀念威士忌

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

2008 Distilled at Ardmore

Cask type / Bourbon barrel

Bottled / Jan 2019

Cask No.706957

One of 234

Natural color Non chill filtered

Product of Scotland

57 ％ALC/VOL 700ml。圖／業者提供

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)