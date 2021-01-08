台北喜來登推「必比登巡禮」住房專案 住客盡享美食名店人氣美饌

疫情之下、國旅市場當道，但民眾也不是很好買單的！國旅也得逐步轉型，民眾也喜好更深度及在地化的美食與美景體驗。最近，台北喜來登大飯店就主打愛吃饕客與與度假者推出全新方案，主打米其林指南中，千元以內可品嘗到的3道「必比登推介」人氣名店美食做合作。即日起至2月28日推出「必比登巡禮」住房專案，凡於週一至週五期間入住，每晚5,200元起，而且在入住期間24 小時內，賓客不用再舟車勞頓或排隊人擠人，只需在客房內就可愜意地享用由專人送上熱騰騰的米其林美食，包含兩間必比登推介的「阜杭豆漿」與「雙月食品社」、一間餐盤推薦「寒舍食譜」、一間米其林二星「請客樓」推薦的4大經典美食，享受在地好味或星選奢味一次搞定。同時，配合「台北加碼GO」安心旅遊補助，專案每房可再折抵1,000元。

千元有找的餐廳與小吃為主的「必比登推介」，其親民價格與CP值相對於星級餐廳似乎易受到大眾接受，台北喜來登飯店是臺北米其林指南內第二多登榜店家的美食重鎮，除了自家館內有兩間星級餐廳，周邊也有多間必比登榜單常客。

午間享用「必比登推介-雙月食品社」的招牌雞湯與油飯。圖／台北喜來登提供

配合「必比登巡禮」住房專案，賓客可於中午12時提早抵達，午餐即送上必比登推介「雙月食品社」招牌雞湯與油飯，翌日早晨起床，會有專人送上隱身華山市場內的排隊名店-「阜杭豆漿」的招牌「厚燒餅」夾油條與煎蔥蛋，再搭配熱騰騰的豆漿，開啟全新的一天。至於寒舍集團旗下、寒舍艾美酒店內的「寒舍食譜」，旅客下榻客房內可品嘗熱門的甜品「楊枝甘露」，甜蜜絲滑的滋味，是午後最大的享受。

知名人氣的阜杭中式早餐，配合「必比登巡禮」在房內就有人送上門。圖／台北喜來登提供

而台北喜來登館內2星的「請客樓」一向是政商名流宴客常選，行政主廚林菊偉擅長將簡單菜色以細膩手法烹調，將川揚菜融合臺灣味，自功夫小菜至鑊氣熱炒都讓人津津樂道，麻油雞飯、紅麴豬尾等，都收錄在米其林推介之選。入住當晚再品嘗由林菊偉主廚親製的「米其林推薦經典餐盒」，菜色包含麻油雞煨飯、紅麴豬尾、豌豆蝦仁、蔥燒帆立貝、泡椒酸筍魚與溫潤滋補的黑蒜燉螺片湯。

配合「必比登巡禮」，享受請客樓星級餐盒。圖／台北喜來登提供

台北喜來登副總吳芳梅表示，台北喜來登以自身既有的米其林優勢，陸續推出米其林住宿專案深獲好評，這次更擴大結合飯店周邊的必比登人氣美食，包含雙月養生雞湯、阜杭豆漿等熱門店家，同時配合政府啟動秋冬防疫措施，讓民眾在房內可輕鬆享用排隊美食，打造更親民安心的星級渡假體驗。

即日起至2021年2月28日每週一至週五，配合台北喜來登「必比登巡禮」住房專案，凡週一至週四入住每晚5,200元+15.5％、週五入住每晚5,800元+15.5％，入住豪華客房還贈送黃銘波主廚特製的「米其林寶寶鹽雕」，當日午間享用「必比登推介-雙月食品社」的招牌雞湯與油飯、「米其林餐盤推薦-寒舍食譜」的楊枝甘露、晚間享用「米其林二星餐廳-請客樓」米其林推薦經典餐盒；翌日早晨享用「必比登推介-阜杭豆漿」經典中式早餐。訂房可洽（02）2321-5511轉訂房中心或查詢：sheratongrandtaipei.com 。