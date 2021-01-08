50樓Café新年首發“和牛愛美莓”日本A5和牛吃到飽

即使疫情影響，位於新北市板橋的「50樓Café」，在2020年總營收仍繳出漂亮的成績單！為感謝顧客相挺，自1月8日起至3月12日特別推出「和牛愛美莓」主題活動，祭出包括日本頂級A5和牛握壽司在內的「牛肉三重奏」、大湖草莓甜點等吃到飽，而且加量不加價，再加上寒流來襲必嘗的各式補湯，還有其他生猛海鮮、中西佳餚、燒烤炸物等，是公司聚餐、親友歡聚的最佳選擇。50樓Café同時也與多家銀行合作，包括遠東商銀卡友最高可享刷卡消費天天8折優待，民眾可多加利用。

來自日本鹿兒島的頂級日本A5和牛製作的握壽司，不可不嘗。圖／50樓Café提供

主廚陳俊杉為了這2021新年第一檔餐飲活動做好做滿，不惜成本，首度打出「牛肉三重奏」，吃得到頂級日本A5和牛製作的炙燒握壽司、美國極黑和牛咖哩及拉美菲力骰子牛。其中，日本A5黑毛和牛來自鹿兒島，油花分佈均勻，厚薄適中的肉片經炙燒再入口，好吃到讓人滿足；而選用近20種香料與素材製作的美國和牛咖哩，搭配印度脆球、薄餅佐食，味道迷人；而拉美菲力骰子牛取用牛隻最軟嫩部位，煎至7分熟，配上奶油蒜片及迷迭香風味洋蔥上桌享用，肉質軟嫩香甜，不可不試。

寒流最愛的冬令進補四大名湯，包括藥膳羊肉（左起）、麻油雞、紅面薑母鴨、十全藥燉排骨湯。圖／50樓Café提供

目前正值寒流，主廚在現煮區也準備了冬令進補的四大名湯，有藥膳羊肉、麻油雞、紅面薑母鴨、十全藥燉排骨湯等，輪番上陣，完全真材實料，滋養暖胃，讓顧客補補元氣。還有人氣日料區、印度美食、現切肉檯、酒香大蝦蒸籠、燒烤炸物、中西熱食等，也都不容錯過，特別推薦美式碳烤豬肋排、坦督里烤全雞、酸辣豬肉咖哩、法式奶油檸檬魚、及大火快炒的椒麻百合蘆筍梅花豬、米果八味乾燒蝦、山椒韭黃鱔糊、川味雪菜鮮筍等老菜翻新之作；甜點部分，不得不推香豔動人的大湖草莓，餐檯上可吃到經典品項，如：草莓瑞士捲、草莓卡士達泡芙、草莓派、草莓鮮奶油蛋糕，另還有草莓大福、草莓生巧克力、蘋果捲、榛果焦糖酥派、沙哈蛋糕、藍莓起士蛋糕、栗香酥塔、重乳酪蛋糕等，非得親自跑一趟試試，才足以滿足又療癒身心。

大湖草莓甜點琳瑯滿目，由左至右分別為：草莓瑞士捲、草莓卡士達泡芙、草莓派、草莓鮮奶油蛋糕。圖／50樓Café提供

實際品項以現場供應為準。平日午餐每位799元、晚餐899元，假日午餐899元、晚餐999元，另需加10％服務費。活動期間如適逢農曆春節與228假期，餐費將有變動。詳洽官網：www.mega50.com.tw，訂位可洽（02）7705-9723。