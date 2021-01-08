香格里拉旗下四間新加坡酒店 提供旅客新冠肺炎醫療保險

新冠肺炎疫情持續延燒，香格里拉集團宣佈，該集團旗下位於新加坡的4家酒店（新加坡香格里拉大酒店、香格里拉聖淘沙度假酒店、新加坡烏節門JEN酒店和新加坡東陵JEN酒店）提供旅客更妥善的保障，凡計畫2021年造訪新加坡的旅客，可獲得保額達250,000新加坡元的新冠肺炎保險，為旅客在疫情期間的商旅出行保駕護航，且旅客無需負擔該保險的額外費用。新冠肺炎保險適用於經互惠綠色通道（Reciprocal Green Lane）或持有航空通行證前往新加坡的國際旅客。

香格里拉酒店集團將客人與員工的安全與健康視為首要任務，自2020年6月已推出「安心守護承諾」，這次提供新冠肺炎保險，目的在為疫情期間到訪新加坡的旅客提供額外的健康保障。

香格里拉集團東南亞及澳大拉西亞區域首席執行官陳光良表示，該集團堅持以客為本，營運中的每個細節均以客人的健康和安全為基礎。尤其在全面提升酒店的衞生安全防範措施推出後，這次再針對入住新加坡酒店的旅客額外提供新冠肺炎保險，期能提高旅客出遊的信心。香格里拉集團先於新加坡推行該計畫，是基於當地政府正逐步放寬旅遊限制，並強調新冠肺炎保險是重建旅客信心的關鍵。據了解，這次香格里拉集團為國際旅客提供額外保障的動作，正好也展現該集團致力為客人持續營造安全舒適環境的承諾，並歡迎顧客回來，安心享受香格里拉提供的美好時刻！

旅客可透過香格里拉集團官網（https://www.shangri-la.com/cn/）或官方手機應用程式、以及電話或mail，直接與該集團預訂於2021年1月起至6月30日期間入住的客房，無需額外負擔，可自動獲得新冠肺炎保險。該保險計畫係由美亞旅遊保險（AIG Travel）承保，主要保障範圍包括在新型冠狀病毒檢測呈陽性時，為旅客提供高達250,000新加坡元的保障，用於支付必要的醫療費用及合理開支；因治療新型冠狀肺炎需要延長行程時，可為旅客支付額外的住房及旅行費用。若客人在新加坡的旅途中不幸確診新冠肺炎，可致電美亞24小時保險專線尋求緊急協助。詳情可查閱 https://www.shangri-la.com/en/landing/covid-cover/。