遠雄悅來2021走進花蓮 首季主打「犇FUN悅來」專案

2021年，遠雄悅來大飯店打造全新企畫，推出「走進花蓮‧看見美麗」計畫，成立旅遊規畫團隊，可結合花蓮特色景點、打造專屬行程，帶領旅客走訪各種祕境角落。即日起至3月31日，推出「犇FUN悅來」專案，首發行程將探訪當地牛山呼庭景點，全新體驗提供限量早鳥優惠價4,799元起。入住貴賓除了可享受飯店設施，還能參與牛年三大體驗，包含：牛巴達多國美食、尋找傳說海牛及牛山秘境旅遊等；另外，更響應交通部觀光局孝親疏運政策，加碼推出「您孝親、我贊助」的活動，擴大補助住宿千元優惠。

即日起凡於遠雄悅來飯店的官網、電話訂房，配合「您孝親、我贊助」的活動入住，即日起至3月31日（農曆春節期間除外），歡迎民眾可與家人、長輩搭乘大眾運輸工具一起出遊，如有55歲以上我國國民同行，入住時出示前往花蓮的火車票、客運車票或機票，立即可享每房折抵1,000元優惠，每日限量只有5間，對於有計畫出遊的旅客，可享有高CP值的旅遊行程。

遠雄悅來2021年正式啟動「走進花蓮‧看見美麗」計畫，並成立旅遊規畫團隊，結合花蓮特色景點打造四季專屬行程，帶領旅客走訪秘境。圖／遠雄悅來提供

花蓮遠雄悅來表示，2021年為了讓旅客能夠深度走入花蓮、發掘花蓮之美，自去年起就開始著手整合在地文化與觀光資源，並建立起專屬旅遊規畫團隊。未來每季專案都將整合各式主題行程，今年第一季主打「犇FUN悅來」住房專案，有一泊一食、一泊二食及三天兩夜等3種方案，內容都包含精緻山景雙人客房、早餐及運動酒吧體驗券，其中一泊二食方案除可選擇英倫自助晚餐、海洋公園門票，也增加最新推出的秘境旅遊，可提供多元旅遊需求。

其次，為了讓到訪的貴賓享受牛年新體驗，遠雄悅來的英倫西餐廳自助晚餐時段推出牛巴達多國主題料理，供應日式七味炙燒骰子牛、法式蒜味甜酒牛肉沙拉等多樣化異國牛肉料理，其中，選用美國頂級PRIME牛五花，並精選花蓮玉里在地稻米麵條製作的「越式牛肉米線」推薦必吃！同時，入住貴賓還可到遠雄海洋公園體驗設施、欣賞表演，在園區內尋找傳說中的神祕海牛，與海牛合照上傳至FB並#尋找傳說海牛，就有機會抽中價值萬元豪華海景雙人客房。