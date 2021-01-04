帝亞吉歐 2020 年度限量原酒臻選系列「Rare by Nature天生珍稀」磅礡再現

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐，擁有最多蘇格蘭單一麥芽威士忌酒廠，包含營運中與已關閉的傳奇酒廠多達三十間以上。自2001年起，帝亞吉歐每年推出「Special Releases 酒廠年度限量臻選系列」，臻選旗下知名酒廠，強調以非冷凝過濾(Non Chill-Filtered)、原桶強度(Cask Strength)方式裝瓶，百分之百保留酒廠特色，成為一年之中，藏家最為引頸企盼的頂級珍稀逸品。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監楊雅婷表示，近年台灣威士忌飲酒文化逐漸走向精緻化，高年份威士忌與稀有威士忌在台灣備受追捧，越來越多高端消費者將其視為收藏藝術品與新興投資標的。萬眾矚目的2020年度限量精選系列於12月正式隆重登場，為收藏者、鑑賞家提供了品酩現代珍稀絕釀的大好機會。

今年，延續「Rare by Nature天生珍稀」主題系列，帝亞吉歐推出全新8個酒廠原酒，並依據各酒廠周圍獨有自然環境，維妙維肖地繪製於瓶身包裝。2020年度限量精選系列中，帝亞吉歐不僅囊括最後批次的「達爾維尼Dalwhinnie」1989年高地經典威士忌，更推出多款以史無前例用桶技法熟成的頂級單一麥芽威士忌，包含首次取自100% 再次填充美國橡木豬頭桶的「蘇格登The Singleton」、首次以加勒比海蘭姆酒桶過桶熟成「泰斯卡Talisker」，以及首次於採用波本桶過桶熟成的傳奇幽靈酒廠「貝蒂維克Pittyvaich」，尚未正式推出，便已引發威士忌迷熱切關注。

「蘇格登The Singleton of Dufftown 17年單一麥芽威士忌」酒精濃度：55.1% ABV，建議售價：NT$3,450。圖／業者提供

其中來自蘇格蘭達夫鎮酒廠，蘇格登威士忌以柔順平衡而聞名，尤其達夫鎮酒廠以優雅香草、果香風味與口感著稱。，其史無前例地將瓊液百分百臻釀於再次充填美國橡木豬頭桶熟成17年，「蘇格登The Singleton of Dufftown 17年」此款緩蒸慢餾的單一麥芽威士忌展現出如春天般的清新自然氣息。

「慕赫Mortlach 2.81 – 21年單一麥芽威士忌」酒精濃度：56.9% ABV，建議售價：NT$20,000。圖／業者提供

而藏封百年的慕赫酒廠，因其飽滿的酒體與肉質鮮味被譽為「達夫鎮野獸」(The Beast of Dufftown)，慕赫與眾不同的醇厚風味備受肯定，進而成為蘇格蘭頂級祕藏佳釀。小批量熟成賦予此批酒款濃厚的酒廠特色，「慕赫Mortlach 2.81 – 21年單一麥芽威士忌」使用Pedro Ximenez 與 Oloroso 雪莉桶行過桶打造豐富的香氣與口感。兼具柔順甜味與鹹鮮口感的多層次風味反映出神秘的慕赫 2.81原酒本身的複雜度。

「泰斯卡Talisker 8年單一麥芽威士忌」酒精濃度：57.9% ABV，建議售價：NT$3,000。圖／業者提供

另外採用富含海洋特色之麥芽威士忌，充滿冒險精神的泰斯卡臻釀，「泰斯卡Talisker 8年單一麥芽威士忌」史無前例地採用加勒比海蘭姆酒桶進行過桶熟成。在海洋風味與胡椒的猛擊下變得活力十足，伴隨著溫暖氣候下獨有甜度風味，濃郁、隱密而充滿異國氣息。

「卡杜Cardhu 11年單一麥芽威士忌」酒精濃度：56.0% ABV，建議售價：NT$3,200。圖／業者提供

來自斯貝賽麥芽威士忌女王–卡杜酒廠，始於如同漫漫夏日為山坡上石南花授粉忙碌的蜜蜂般勤奮工作、擁有慷慨氣度的創始人海倫∙康明(Helen Cumming)。「卡杜Cardhu 11年單一麥芽威士忌」此款獨特風格的卡杜原酒，取自再次充填酒桶與全新及使用過的波本美國橡木豬頭桶，保留了卡杜的溫和與醇厚，在辛香風味之中依然能呈現出溫和的口感。

「樂加維林Lagavulin 12年單一麥芽威士忌」酒精濃度：56.4% ABV，建議售價：NT$3,800。圖／業者提供

而坐落於艾雷島海灣的樂加維林酒廠，以擁有長達兩百多年的悠久歷史，建立無以取代的王者地位，是艾雷島麥芽威士忌指標。為能完美展現酒廠風格與特色，「樂加維林Lagavulin 12年單一麥芽威士忌」此酒款於精選傳統再次充填美國橡木桶中熟成。帶點細緻甜味的柔順口感，伴隨令人衝上雲霄的濃郁煙燻味，深邃悠長的煙燻尾韻令人回味無窮。

「克拉格摩爾Cragganmore 20年單一麥芽威士忌」酒精濃度：55.8% ABV，建議售價：NT$4,800。圖／業者提供

克拉格摩爾酒廠從未發表過20年的單一麥芽威士忌，使這款令人難以捉摸的酒款成為備受期待的焦點。「克拉格摩爾Cragganmore 20年單一麥芽威士忌」以小批次生產、混用再次充填及全新炙燒美國橡木豬頭桶，歷經20年歲月漫長熟成，展現香甜醇厚的木質風味。

「達爾維尼Dalwhinnie 30年單一麥芽威士忌」酒精濃度：51.9% ABV，建議售價：NT$19,000。圖／業者提供

來自高山的達爾維尼酒廠，是蘇格蘭海拔最高、年均溫最低的威士忌酒廠。因地理環境影響，達爾維尼酒廠所產生的威士忌總是生氣蓬勃。「達爾維尼Dalwhinnie 30年單一麥芽威士忌」取自1989年熟成於再次充填美國橡木豬頭桶，漫長歲月的熟成，為極為珍稀的達爾維尼30年增添細膩優雅的風格，賦予酒款柔順香甜口感外，同時出乎意料的具有胡椒辛香味。

「貝蒂維克Pittyvaich 30年單一麥芽威士忌」酒精濃度：50.8% ABV，建議售價：NT$14,000。圖／業者提供

貝蒂維克是一家1993年成為行業整合受害者前，僅運作18年的「幽靈」酒廠。逐漸減少的庫存如同鮮少現身在蘇格蘭松林裡的松雞一般罕見。此款令人難以捉摸的「貝蒂維克Pittyvaich 30年單一麥芽威士忌」，是史上首款採用初次充填波本桶進行過桶熟成的威士忌。細膩精巧的技藝為罕為人知的斯貝賽珍寶帶來充滿異國情調馥郁飽滿的香草甜味，以及清新綿密的果香。

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