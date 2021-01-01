亞尼克多款新品全新登場　年節最佳送禮選擇

團購冠軍蛋糕名店「亞尼克」繼冬季限定聯名款「雪戀莓」生乳捲熱銷後，年底網羅多款好禮，如多種風味經典夯品生乳捲、紐約時報評選年度蛋糕「 療癒系彩繪生乳捲 」、師法東京排隊聖品「焦糖奶油夾心禮盒」，另外新登場的橫掃日本三大超商暢銷品「米蘭硬布丁」、法式優雅「鐵盒餅乾」及「法式蛋白餅」，超質感的新品讓您送禮送進心坎裡！

亞尼克力求創新，繼中秋推出焦糖奶油夾心深受消費者喜愛，今再度引進2020橫掃日本三大超商暢銷商品，以時間與工法醞釀打造堪稱布丁界香奈兒「米蘭硬布丁」，由蛋白與「起司」製作出天使布丁，嚴選頂級北海道生起司、馬達加斯加天然香草籽與蛋白，運用水浴法蒸烤，打造出綿密紮實豐厚口感，入口即化。布丁與焦糖融合的美味，令人驚豔。

滿足消費者多元送禮需求，亞尼克設計出「一口餅乾綜合禮盒」集結8款點心，如巧克力豆餅、捲餅乾、燕麥葡萄、愛心糖霜、脆杏仁餅、義大利巧克力脆餅、法式蛋白餅－覆盆子/靜岡抹茶，採用精緻質感紅色鐵盒包裝，讓餅乾迷一次享受8種風味法式優雅餅乾。法式蛋白餅呈現出可愛討喜的水滴花形，外脆內綿，入口清脆、甜滋滋的，在舌面很快就融化，彷彿戀愛的滋味。

精緻厚重送禮推薦簡單易懂美味－「亞尼克一口餅乾綜合鐵盒禮盒。圖／亞尼克提供

亞尼克以經典夯品「生乳捲」掀起團購熱潮、至今已研發超過百款口味，創下銷售近千萬條佳績！今年更拿下DailyView網路溫度計2020網路口碑之星宅配美食「領航創新獎」殊榮。另外還搶搭草莓季時令，攜手Top1 YouTuber「TGOP這群人」聯名推出「雪戀莓生乳捲」，適合在跨年與一群親朋好友狂歡品嘗美味。

雪戀莓生乳捲以北海道奶霜混搭草莓濃郁的香氣與覆盆莓果餡的果酸，雙層雙餡與草莓、覆盆莓果餡勾勒出豐富口感，搭配泡芙蛋糕，讓消費者享受美味又紓壓，夢幻又奢華甜品。亞尼克全台門市、官網、部分超商、網路異業通路皆可購買，另同步於北捷YTM上市，亦可適用於寄捲提領哦！

這群人影片觀看：https://bit.ly/2UDt3wb、聯名款雪戀莓生乳捲，哪裡買？https://bit.ly/3nGyrLx

亞尼克於2021牛年推出「Happy牛Year」療癒系彩繪生乳捲DIY課程，民眾能跟隨烘焙師從雞蛋、麵粉、奶油開始製作，到蛋糕體微微隆起，親手填滿口感清爽的北海道奶霜及香濃焦糖餡，最後再畫上專屬圖案，為新的新年許願，好吃好玩又有趣！即日起預約報名明年DIY活動，隨享卡友再享9折優惠，詳情請見官網！