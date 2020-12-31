【想不到吧BAR】威士忌也能這樣喝「歐肯白蘇維濃桶」嶄新限量登場

全球烈酒領導商Beam Suntory旗下品牌之一，Auchentoshan「歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌」，近年在全球市場以超過雙位數的快速成長，受到威士忌消費者的喜愛，台灣身為單一麥芽蘇格蘭威士忌第三大消費國更是其重點布局市場。歐肯堅守蘇格蘭唯一全程「3次蒸餾」造就更醇美柔順酒質，完美呈現橡木桶熟成風味，更於2020年INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE (ISC)中拿下三面金牌殊榮。

Beam Suntory日前發表了一款為英國市場的限量酒款「歐肯白蘇維濃桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，因其使用白蘇維濃桶過桶技術，創新融合葡萄酒風味，吸引多樣消費者目光，一上市即銷售一空，一瓶難求。身為重點發展的台灣市場，在台灣三得利總經理長江淳的極力爭取下，成為海外首發市場，即日起開始限量限時預購。

長江淳表示，近年台灣單一麥芽威士忌品類持續成長，而Beam Suntory也把台灣定位為歐肯的全球重點發展市場，持續加強投資力道。「歐肯單一麥芽威士忌」是全蘇格蘭唯一每一滴都源自3次蒸餾的酒廠，在台灣有著3餾酒的別稱。3次蒸餾帶來的高純度原酒，為威士忌在橡木桶內的熟成階段打下完美的基礎，更完美吸收各種雪莉、波本或其他特殊橡木桶的風味，就像一塊純潔無瑕的畫布更有利於畫家揮灑發創意，成就不同其他品牌的細緻口感，完成無可取代的純粹佳釀呈現給台灣的消費者。「歐肯白蘇維濃桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」更是突破傳統框架的侷限，3次蒸餾的純淨酒體完美結合白蘇維濃桶細緻的風味特色，一改威士忌重拳直擊的印象，冰鎮過後純淨冷冽，入喉溫潤不燒灼，透出淡雅輕盈的花香與葡萄、青蘋果等果香風味，帶給威士忌愛好者有別以往的飲用體驗。

「歐肯白蘇維濃桶Auchentoshan Sauvignon Blanc 單一麥芽威士忌」新品限量上市。700毫升/酒精濃度47%。建議售價：新台幣1,750元。圖／業者提供

歐肯此次更聯手台灣三家承襲了米其林星級主廚經驗的人氣餐廳- FirePlay Taipei、山男YAMASAN、LSD Café Salon，即日起至2021年1月24日推出【歐肯想不到吧BAR】餐酒搭配期間限定活動，顛覆鑑賞家們對威士忌風味的想像。針對歐肯12年、三桶和白蘇維濃桶，三種不同的風味搭配完美的餐點，意想不到的搭配美味，在FirePlay Taipei、山男YAMASAN和LSD Café Salon都幫你想到了。

歐肯X星銳主廚【想不到吧BAR】驚喜餐酒搭配期間限定活動，來店點滿三套送品牌品酩杯乙只。圖／業者提供

除了於活動期間店內可以品嚐到限定餐酒搭配以外，為回饋歐肯粉絲，特地另外舉辦歐肯品酩饗宴活動共四場，即日起可上歐肯Facebook粉絲專頁報名。

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