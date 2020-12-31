口湖漁類生產合作社打造科技智能養殖技術　受到業界高度矚目

響應政府綠能政策與打造漁電共生環境，全台養殖台灣鯛面積及外銷量最大的口湖漁類生產合作社研發「科技智能養殖」技術，能精準掌握「台灣鯛」養殖狀況，大幅提升魚隻存活率，該技術已於2020年成功取得國家新型發明專利，受到業界高度矚目。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，「科技智能養殖」監測系統是模擬「抽水馬桶換水」與「室內水族箱水循環」原理及構造為設計發想，透過不斷循環再利用，可有效改善台灣鯛生長環境。新型養殖池上方裝設太陽能板，可降低溫度5-7度，讓水溫可控制在攝氏25-30度，大幅提升魚隻存活率，目前較之前多出逾20倍年產量。

王益豐研發「科技智能養殖」技術，大幅提升台灣鯛存活率。圖／口湖漁類生產合作社提供

近年全球暖化效應，導致養殖漁業面臨原料短少危機，而年產6千噸台灣鯛的口湖鄉，魚隻大量暴斃，造成產量嚴重下滑且無法滿足內外銷訂單。為解決嚴峻問題，口湖漁類生產合作社經營團隊多次遠赴以色列、波蘭等國取經並觀摩高密度養殖模式，成功將國外技術引進國內，再依照台灣地理、氣候與生態環境作改良及多次試驗後，首創適合台灣鯛體質且具備節能環保的「科技智能養殖技術」，讓台灣鯛成為全球最具競爭力的養殖魚！

該技術為雲林第一件通過中央認可地方創生提案，也是國發會第一宗地方創生投資案，挹注資金高達1.8億元，成功將口湖鄉打造成為「台灣鯛外銷生產示範區」。運用智能養殖技術及落實循環經濟，吸引青年返鄉就業成為新一代科技漁民，近幾年來雲林成為漁產外銷供應基地，未來前景可期。

坐落於雲林縣口湖鄉下崙村魚塭間的口湖漁類生產合作社廠房，每日約200餘名員工身著白色工作服處理30公噸(約3萬尾)台灣鯛，從捕撈、畜養、放血、取魚片、預冷、殺菌等17道皆符合SOP，嚴謹把關品管流程，安全衛生標準可達到生食等級，每年處理魚片可達1000座台北101高度。

台灣鯛為台灣特有改良新品系，肉質鮮嫩多汁且無暗刺與土腥味，低脂肪，且富含高優質蛋白、礦物質、胺基酸。魚肉中DHA含有Omega-3脂肪酸對心血管及大腦健康有益。

王益豐指出，一家三代皆致力於漁業養殖事業，1976年成立「，科技智能養殖技術」，1996年設立漁產加工廠，攜手逾200戶雲林、嘉義、台南、高雄等地養殖台灣鯛漁民共同契作，運用「種苗繁殖、養成、飼料配方、加工」4項技術，成功培育養殖優質台灣鯛，提供生產、加工及行銷體系一條龍專業服務。王益豐用心經營的養殖事業，在28歲時即勇奪全台十大神農獎肯定，至今仍是最年輕獲此殊榮紀錄保持人。

為積極推廣台灣鯛優勢，王益豐於2005年設置全台首座以國寶魚「台灣鯛」為主題觀光工廠，展示出從魚鱗萃取膠原蛋白製作高品質的保養品及保健食品，並善用鯛魚皮韌度製成皮革精品；採用魚鱗膠原蛋白為原料結合紡織技術開發機能性布料，魚內臟、魚骨可運用於家禽家畜飼料，另外為挽救瀕臨絕種的鯊魚，尾鰭抽取魚翅可取代鯊魚翅，讓台灣鯛充份發揮最大價值。

口湖漁類生產合作社設置全台首座以國寶魚「台灣鯛」為主題觀光工廠。圖／口湖漁類生產合作社提供

王益豐透露，「雲林縣口湖漁類生產合作社」目前行銷台灣鯛的通路市場為全台全聯超市、Jasons超市，並與逾2000餘家火鍋店合作，未來將繼續舖貨至更多全球連鎖超市，讓台灣鯛的美味與高品質在國際發光。 請查詢官網：http://kf-fish.com/