談一場草莓味的冬季戀愛！「HOROYOI微醉草莓沙瓦」華麗回歸

歡慶年末的時光中，總是少不了來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」的陪伴，而在2020的尾聲「HOROYOI微醉」特別捎來了好消息，總是令人怦然心動、帶有酸甜戀愛滋味的「草莓沙瓦」即日起開始限期回歸。此外，「HOROYOI微醉」也將首度與東區無聊咖啡聯名合作，不僅推出兩款限量特調「初戀的莓好-微醉草莓沙瓦特調」、「雪地的相遇-微醉白色沙瓦特調」，更將咖啡廳搖身一變打造成「HOROYOI微醉祕密花園」，花園中不僅有浪漫的「微醉草莓雪花球」，還有夢幻的草莓盪鞦韆，讓消費者能一邊享受那剛剛好的搖曳感，一邊以照片記錄下這美好的時刻，還能參與現場消費者活動，與「HOROYOI微醉」一起為這個冬天增添醉人的浪漫色彩。「HOROYOI微醉」為了將喜悅跟粉絲們共享，更推出抽獎活動，凡至「HOROYOI微醉」臉書粉絲團活動頁面留言並分享微醉的照片，就有機會獲得Hebe在記者會現場親手製作的「微醉浪漫花圈」和微醉產品，邀請大家一起享受搖曳的微醉時刻。

業者表示，在台日都擁有超高人氣的「HOROYOI微醉」，最經典的就是那微酸微甜熟悉滋味-「白色沙瓦」，清爽的乳酸口感，和那恰到好處的3%酒精濃度，喝起來輕盈無負擔，陪伴大家度過了無數晚酌時光。而每季所推出的期間限定口味，更是眾所矚目的焦點，在這冷風颯颯的冬令時節，「HOROYOI微醉」帶著「草莓沙瓦」浪漫回歸，高顏值的華麗瓶身，和夢幻的淡粉色酒液，在視覺上就先引爆了滿滿少女心。入口後酸酸甜甜的草莓香氣在口中繚繞，隨之而來的清爽氣泡，讓人忍不住一口接一口。

「HOROYOI微醉祕密花園」中夢幻的「微醉草莓雪花球」，以「草莓沙瓦」及「白色沙瓦」紅白雙色交錯點綴，打造冬季絕美打卡點。圖／業者提供

每次「草莓沙瓦」推出，夢幻的氣息總是吸引眾多消費者打卡分享，而此次「HOROYOI微醉」特別與無聊咖啡聯名合作，打造「HOROYOI微醉祕密花園」，以「微醉草莓雪花球」作為主視覺將充滿冬日色彩的「草莓沙瓦」與「白色沙瓦」結合交錯點綴，加上晶瑩剔透的雪花，成為最應景的絕美打卡點。而一旁設置的草莓盪鞦韆，和花園打卡牆，所呈現出的冬日俏皮浪漫，也非常適合讓大家一邊享受微醉，一邊以照片留下這美好的回憶。另外，女神Hebe也甜蜜呼喊粉絲，來到「HOROYOI微醉祕密花園」見識同款「微醉浪漫花圈」，並留下專屬的甜美回憶。

「HOROYOI微醉」與無聊咖啡聯手推出限定特調「初戀的莓好」，入口後草莓的香濃甜美滋味在口中完美釋放，尾韻淡淡的花香，讓人彷彿漫步草莓花園。圖／業者提供

除此之外「HOROYOI微醉」也與無聊咖啡聯手合作，精心研發出兩款獨一無二的夢幻特調，「初戀的莓好-微醉草莓沙瓦特調」在杯中加入整顆莓果及草莓冰球，再撒上玫瑰花瓣，入口後草莓的香濃甜美滋味在口中完美釋放，尾韻淡淡的花香，讓人彷彿漫步草莓花園。「雪地的相遇-微醉白色沙瓦特調」，香草冰淇淋的香甜與微醉剛剛好的搖曳感，交織出迷人風味，再加上蝶豆花夢幻般的漸層，就如同初雪般的令人心醉。從12月29日開始到2月8日，購買任一款微醉特調，並與「HOROYOI微醉祕密花園」拍照打卡，上傳至社群平台，同時Hashtag #HOROYOI微醉#微醉草莓沙瓦#微醉祕密花園，即有機會參加搖獎獲得「草莓沙瓦」與「白色沙瓦」。今年冬季就和充滿浪漫冬日氛圍的「HOROYOI微醉」一起享受搖曳浪漫的午後時光吧。

「HOROYOI微醉」與無聊咖啡聯手推出的限定特調「雪地的相遇」，冬季浪漫香草冰淇淋的香甜與微醉剛剛好的搖曳感，交織出迷人風味，再加上蝶豆花夢幻般的漸層，如同初雪般令人心醉。圖／業者提供

HOROYOI微醉祕密花園＠無聊咖啡 106台北市大安區敦化南路一段187巷37號B1

HOROYOI微醉 官方網站：http://www.suntory.com.tw/alcohol/horoyoi/

HOROYOI微醉 官方臉書：https://www.facebook.com/twhoroyoi/

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