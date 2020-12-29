Gac木鱉果氣泡飲Costco獨家上市

隨著健康意識高漲，風靡海外的木鱉果天然果汁氣泡飲GAC在Costco獨家上市！被稱為天堂來的果實－「木鱉果」營養價值高，碳酸氣泡飲能幫助消化、促進新陳代謝，進口商亨斯亞國際有限公司今年底引進台灣，在Costco好市多獨家上架，價格甚至比美國便宜，預料掀起機能飲料新旋風。

國外業者推出以木鱉果為成分的飲品，並結合天然果汁做成碳酸氣泡飲，不添加蔗糖的天然特性，2018年在美國上市即備受好評，目前在美國已有300多處超市、超商販售，其中包含Amazon亞馬遜電商平台。

來自天堂的果實木鱉果結合碳酸氣泡飲，風味提升迸出新滋味。圖／業者提供

健康低熱量Gac芒果木鱉果綜合氣泡果汁

亨斯亞公司總經理孫孟涵表示，木鱉果的營養價值高，再搭配熱帶地區明星水果－芒果，風味提升迸出全新滋味，碳酸水更增添味蕾層次感，重點是成份相當單純，僅以碳酸水為基底，搭配芒果汁、木鱉果果汁、金盞花萃取物等原料，每瓶熱量只有24大卡，營養素包含鈣、鐵、維生素A、C、E、葉黃素、番茄紅素、β-胡蘿蔔素，食用低卡無負擔，非常適合長時間操作電腦看螢幕或追劇的上班族，或是成長中的小孩、青少年及一般上班族食用，甚至長時間消耗體能的勞動者、年長者都能作為營養補給，喜愛運動健身的人也別錯過，氣泡果汁絕對是健康維持的絕佳選擇。

低卡美味、高營養價值，風靡國外機能飲料新炫風襲台

孫孟涵指出，觀察到台灣多數人重視健康管理、養生飲食及保健，認為用喝的方式比錠類保健食品更容易入口，Gac芒果木鱉果綜合氣泡果汁是同時兼具低卡、高營養素的能量飲品，不僅口感風味佳，能增強體力健康維持、幫助消化使排便順暢，同時能調節體質維持青春美麗。

目前Gac芒果木鱉果綜合氣泡果汁在美國販售據點約300多處超市、超商及電商平台，包含全球規模最大超市7-ELEVEN、知名食品通路Gelsons、LAZY ACRES、國外最大電商平台Amazon亞馬遜公司，及其他高級酒吧與飯店。

台灣地區由進口商亨斯亞國際公司引進至美式賣場Costco獨家上市，價格甚至比GacLife LLC官網更實惠，國外官網販售8入一組價格為US.24元，但在台灣Costco好市多僅販售NTD 639元，以更便宜的價格就能購買的到。

Gac芒果木鱉果綜合氣泡果汁8入包裝，Costco好市多獨家販售。圖／業者提供

GacLife LLC官網：https://gaclife.com/products/gac-mango