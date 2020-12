SUZUKI油電二部曲 幻電型動 THE NEW SWIFT | SWIFT Sport極馳上市

SUZUKI最具代表性的跑格小車THE NEW SWIFT | SWIFT Sport,以日本原裝之姿強勢降臨台灣車壇。圖/業者提供

全台車迷引頸期盼,SUZUKI最具代表性的跑格小車THE NEW SWIFT | SWIFT Sport,以日本原裝之姿強勢降臨台灣車壇。承襲「GO UNIQUE」的品牌理念,全新搭載HYBRID複合動力、SUZUKI Safety Support安全科技與新世代輕量化引擎,持續帶給台灣消費者凌駕想像的駕馭樂趣。

日系動感美學 不論動靜都很型

THE NEW SWIFT極富動感的車體輪廓,搭配全新六角型鍍鉻水箱罩與懸浮式車頂設計,展現活潑的都會性格。內裝採運動化環艙設計,整合式行車資訊顯示幕的雙環跑格儀表板,為日系美學注入熱血因子。支援Apple CarPlay® 及 Android Auto™的多功能觸控式螢幕,賦予更直覺的樂趣。空間部分,採用6/4分離式後座椅,自由變化出最大579L的收納空間,輕鬆裝載你的個性生活。



THE NEW SWIFT Sport以性能化設計,彰顯強悍本事。圖/業者提供

性能小超跑THE NEW SWIFT Sport更以性能化設計,彰顯其強悍本事。從外觀的蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件,到座艙內的賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及Sport字樣前座椅。從裡到外,散發狂野不羈的戰鬥氣息。

HYBRID輕油電 動能節能雙進化

THE NEW SWIFT | SWIFT Sport均導入MILD HYBRID 輕油電科技,結合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的SHVS智能混合動力車,經減速時回充電能,自動重啟時不僅可降低振動噪音,更可提供充沛的動力輔助,創造更輕快節能的操駕感受。

性能導向的THE NEW SWIFT Sport更搭載高出力48V複合動力系統,提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能。輕踩油門,立即湧現迅捷順暢的加速快感。

新世代全新引擎 激情一蹴可幾

動力方面,THE NEW SWIFT採用1.2 L DUALJET引擎,採雙噴油嘴系統及輕量化設計,造就平均油耗22.3km/L的優越一級能源效率。此外,1,197cc最小級距排氣量,兼具稅金與燃油的雙效節能表現。 THE NEW SWIFT Sport更採加速性優異的全新1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎。輕巧緊湊的設計,搭載洩壓閥控制及對應高輸出的進排氣系統,造就最大馬力129.2ps與最大扭力23.9kgm的狂猛動能。結合首度導入的6速手排配置,瞬息之間,徹底釋放速度與激情。

智能安全科技 周全守護一路隨行

THE NEW SWIFT | SWIFT Sport亦全面導入SUZUKI Safety Support,搭載ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示,以及Weaving alert 駕駛疲勞警示等八大項主動式安全配備,提供駕駛者輕鬆自在的駕馭體驗,周全守護車內外的每一個人。

THE NEW SWIFT | SWIFT Sport 12月25日正式在台上市

TAIWAN SUZUKI除了發表油電新車款,在性能、安全與動力全面蛻變,導入多項主動式安全配備外,更與世界排名前五大、同樣來自日本的三井住友海上集團「明台產物保險」合作,提供最新保險商品「車聯御守UBI汽車綜合保險」,期盼車輛安全與保險創新服務相結合,讓消費者有全新的操控體驗以及安心感。歡迎前往SUZUKI全台經銷商展示中心賞車試乘,親身感受THE NEW SWIFT | SWIFT Sport 的獨特魅力及操駕樂趣,使您的型動生活徹底進化!