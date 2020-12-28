新創團隊Projext募資200萬台幣打造不怕髒科技小白鞋

你的鞋櫃內是不是也有雙經典小白鞋？但白鞋怕髒怕水，每次要穿出門前總是猶豫再三，很怕弄髒了鞋弄壞一整天好心情。由台灣發跡的新創團隊Projext& Co.結合了鞋業設計與材料科學相關人才，研發獨家甜點製鞋科技，打造一雙好穿又好保養的全天候好鞋。

今年9 月，Projext 團隊在北美Kickstarter與Indiegogo上發起第一個Scooter One小白鞋群眾集資的專案，以獨特的機能性與經典造型迅速地吸引全球目光，短短一個半月內在雙平台就成功募資台幣兩百萬的佳績。

透過集資平台，開啟與消費者對話的一扇窗

在國外平台獲得成功後，Projext帶著自家的產品回到台灣，同樣選擇群眾集資平台作為切入點，透過集資的過程，利用數據化的分析，將消費者的反應進行最即時的整理，加速產品優化。經過數個月的消費者意見收集與鞋款改良，Scooter One 於12月22日在台登入嘖嘖集資平台，上線第一週就達成原設定目標10萬元的10倍，順利完成集資100萬的成績，目前正以全球最低的66折早鳥價格回饋給台灣消費者。

Projext今年11月以「慢時尚鞋類創新設計計劃」獲得台北市政府品牌創業補助，該新創團隊目前正與清華大學物聯網科技創新營運平台—亞洲矽谷創新模式研究中心合作，該中心由台經院與清大團隊共同輔導業界，將新型態的數位行銷工具、創新商業模式和環保、綠能理念作結合，加速拓展產品在市場的銷售。

在材質上創新，贏得消費者信心

要把腦中的創意做成產品，沒想像中的容易。Projext團隊由一群深信「慢時尚」理念的製鞋業專家、設計師、材料工程師組成。Projext創意總監表示，光是鞋底研發就耗時半年，嘗試了10幾個不同版本才找到適合的填充係數，成為我們現在所知的爆米花鞋底（Popcorn Technology）。

「我們喜歡用甜點來替新技術命名，因為光聽到這些名字就能帶給大家一整天的好心情！」創意總監表示，如同鞋內使用的舒芙蕾親膚內襯（SouffléFit Technology），選用天然美麗諾羊毛跟天絲混合編織，讓除臭跟透氣效果來到了完全不一樣的層級。

善盡企業社會責任，Projext與國際非營利組織Tree Nation合作，承諾每銷售一雙鞋，就會在全球林木砍伐最嚴重的亞熱帶地區種下兩棵樹，降低產品製程和運送過程中所產生的碳足跡，減少碳排放量。集資頁面連結：https://pse.is/39jxwn