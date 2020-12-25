飯店跨年活動　部分因「疫」調整取消 多數業者未受影響　

這幾天因為一起本土新冠疫情案例，搞得人心惶惶，基於安全考量，也配合政府防疫，有些飯店甚至決定不惜損失取消跨年趴，但多數比較不走「High」路線的飯店，或非都會區的度假飯店，只要依政府防疫規定要求辦理，多半還是照常舉行，消費者不用太過疑慮。

考量防疫與客人健康，林口亞昕福朋喜來登酒店取消跨年派對，顧客可辦理全額退費。圖／林口亞昕福朋提供

林口亞昕福朋喜來登酒店經評估後，也決定停止原定於1樓精釀吧舉行的「Shine & Neon into 2021跨年派對」，原購票民眾可全額退費。據飯店表示，該活動的住房專案與門票已售出近8成，但因國內新增一例本土病例，考量到客人的安全與健康且配合政府防疫政策，還是決定取消這次跨年派對，希望民眾都能平安健康迎接2021。

已連續舉辦五屆的高雄英迪格酒店Pier No.1跨年主題派對，宣佈配合政府防疫工作，決定調整回原營運模式，已購買門票近250位顧客，則由該飯店安排聯繫退款事宜，或做後續妥善安排，顧客如需了解更多細節，可逕洽洽（07）272-1888或私訊粉絲頁詢問。

晶華今年跨年推出的「星空池畔環遊跨年」專案，透過大螢幕與世界各地倒數同歡，照常舉行。圖／晶華提供

晶華酒店今年跨年在頂樓游泳池畔推出的「星空池畔環遊跨年」專案，因透過大螢幕與世界各地倒數同歡，反應熱烈，飯店表示，目前跨年住房活動都照常舉辦，會全面配合政府公告的防疫準則，落實全實名制、加強管制出入口和活動現場的清潔和消毒，也會提醒參與的顧客全程配戴口罩。但如果因防疫需求仍無法參與活動，可洽飯店訂房組協助退訂事宜。

台北國泰萬怡酒店的跨年活動仍照常舉辦，店在規畫時就已針對疫情而有調整， 最多120人，飯店僅收到100人就額滿截止報名，以保留更鬆一點的空間，同時也會要求參加賓客量體溫、戴口罩並實名登記，全部按規定做好做滿；據了解， 目前尚未有客人反映要取消退款。

日系名門的大倉久和大飯店配合跨年舉行的免費體驗正宗祈福慶祝儀式，讓大家感受獨特日本文化迎接新年，活動則照常舉辦，但會配合加強防疫措施，1月1日新年活動除了加強實名制登記，且由於活動屬表演性質，目前決定新年所提供的新年麻糬、紅豆湯等，全數改為外帶，不提供館內飲食。

香格里拉台北遠東飯店跨年夜於43樓頂樓池畔舉辦的搖擺跨年派對則決定照常舉行，目前已完售，且沒有客人取消，飯店會要求參加者遵守防疫措施，包含配戴口罩、清潔雙手、入場皆實名登記。在全台最高池畔欣賞台北101新年煙火，一同歡慶全新2021到來！

松山意舍的跨年活動會照舊，但人數會降到百人以下（去年是120人左右），今年派對活動的餐點是採用客人坐在位置上食用的方式，務使客人不會拿下口罩走動，客人取餐也必須戴口罩和手套；今年松山意舍還有增加客房內的餐飲服務讓客人留在房內，這部分與以往大不相同。

瑞穗天合國際觀光酒店不受疫情影響，跨年訂房很滿，圖為新推出的旋轉木馬。圖／瑞穗天合酒店提供

位於花蓮、歐風城堡造型的瑞穗天合國際觀光酒店目前跨年不受影響。12月31日的跨年夜當天訂房已近90％，僅有零星客房可供訂房。可速洽天成飯店集團聯合訂房（02）8978-6688。4人入住城堡溫馨家庭房一泊二食官網價19,500元+10％起。近日酒店也新增旋轉木馬、小火車等免費設施，華麗的旋轉木馬與歐風城堡相襯托，營造出歡樂的跨年氣氛，跨年夜當天晚上也將安排約5分鐘的城堡煙火秀，在絢爛的煙火照耀中，映照「台版迪士尼」城堡酒店的風采。

台北福華飯店的跨年以各餐廳餐飲活動為主，目前訂位都正常，並末受到太多影響；西華飯店今年企畫的跨年河輪派對及住房樓頂看101煙火，目前也不受影響。